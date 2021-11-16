全球半數兒童陷入氣候風險！　氣候危機=兒童權利危機

▲「國家人權博物館」白色恐怖景美紀念園區，將於今年11月21日舉辦國際兒童人權日，主題為「氣候危機就是兒童權利危機」。（圖／國家人權博物館）

記者林育綾／台北報導

國家人權博物館提到「氣候危機就是兒童權利危機」，目前全球有近半數的孩子生活於「極高氣候風險」之中，隨時可能因為熱浪、風暴、水災和旱災等氣候變遷問題，導致失學、疾病、喪失家園等問題，在今年國際兒童人權日，也推出氣候危機主題，主張「他們有權利提出他們的看法並付諸行動」。

「國家人權博物館」白色恐怖景美紀念園區，將於今年11月21日舉辦國際兒童人權日主題活動，集結關心氣候變遷與兒童權利的非營利組織及團體，像是關心氣候變遷的台灣環境資訊協會、台灣青年氣候聯盟；兒童文化研究社、大人思想研究社、台灣世界展望會、臺灣兒童健康際身心發展協會、還我特公園聯盟⋯等，總計22個團隊，共同打造趣味又具豐富知識性的活動。

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今年國際兒童人權日推出全日精彩表演節目，包括前導工作坊成果展、主題書展、繪本說故事、GOGO闖關體驗、手做市集、請聽我說⋯等。表演節目包含丁立芬老師、林中鵬老師帶領近20名學員共同演出的「手護兒權聽聾共融表演」，以臺灣手語活潑演示全民防疫主題曲《手牽手》、兒權繪本《我是小孩，我有話要說》，創造聽聾共融的成長環境。

邀請到自然而然劇團演出《綠森林》，在氣候變遷的威脅下，身為兒童的主角們，他們又會遇上什麼樣的冒險故事，也鼓勵來到現場的小朋友以及民眾，透過書寫卡片、在舞台上發聲的方式，勇敢表達自己的想法。

2021年國際兒童人權日「氣候危機就是兒童權利危機」，藉由遊戲、體驗、手做、繪本說故事等方式，不僅讓孩子們知道現在地球上的氣候危機對他們未來的影響，並且了解他們有權利提出他們的看法並付諸行動，同時也是向大朋友傳達，「捍衛兒童的權利」不只是生存平等權，更要尊重他們社會參與、表達意見等權利，讓人權能在臺灣社會中，有更進一步的認識及了解。

▲「氣候危機就是兒童權利危機」活動時間表。點圖可放大（圖／國家人權博物館）