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虎尾「議員兒」下車就被開槍！KTV鬥毆頭縫8針　爸爸嘆：他去勸和

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

全台棒球事件不斷，雲林接連爆發內林鄉豆漿店、虎尾鎮KTV互毆的暴力事件。其中，KTV事件，議員顏旭懋的兒子竟在涉案名單之中。顏旭懋對此澄清，兒子當時去當和事佬，卻無端被捲入攻擊，導致頭部受傷縫了8針。

警方表示，虎尾鎮文科路與興安路路口、KTV的停車場14日上午9時30分發生糾紛打架事件，獲報後立刻出動快打部隊到場，發現一輛汽車損毀，多名涉案人員逃逸，透過監視器畫面追查，查獲廖姓、丁姓等兩派人馬10人到案。

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林兩派人馬共10人為談判鬥毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼顏旭懋議員。（圖／翻攝顏旭懋臉書）

▲顏旭懋表示，兒子去勸架卻公親變事主。（圖／翻攝顏旭懋臉書）

警方調查，兩派人馬分別為台西鄉丁姓男子和麥寮鄉的廖姓男子，因13日晚間到KTV唱歌時發生口角，相約隔日在停車場約戰，導致8人受輕重傷，其中一人肋骨骨折、一人下巴遭鋁棒擊碎，屬於傷勢較重。警方訊後也將涉案少年依聚眾鬥毆、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪及毀損罪移送雲林地檢署。

據《三立新聞》報導，顏旭懋表示，兒子平時會在服務處幫忙，但14日接到電話得知有人要約戰，立刻前去察看勸說，但下車就被對方開槍，還好手槍卡彈，但在爭奪手槍中扭打成一團，最後頭被槍托敲破，縫了8針。

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