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90%胖子「這個體內濃度不夠」！年過三十易發福　靠這一包有救

▲90%胖子「這個體內濃度不夠」！年過三十易發福　靠這一包有救。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

減肥是很多人的終身事業，不過隨着年齡增長，新陳代謝隨之減慢，令體內更容易積聚脂肪。殘酷的現實是，即使節食與運動雙管齊下，仍然有不少人「喝水都會肥」的狀況，除了易肥外，更代表身體修復能力正在遞減，隨時未老先衰。不想以殘樣示人，就要修復體內受損系統，補充「NAD+」這重要元素，只要體內NAD+濃度高，代謝效率就會好。

餐前一包，吃出健康好身材

台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發出一種特殊的「SNEP有酵菌」，經過試驗證實能激活「NAD+」濃度、減少脂質吸收、加速代謝脂肪細胞；連名嘴Paul與老婆咪咪照三餐開吃播，Paul從癡肥中年大叔變成六塊肌歐爸、咪咪消除腹肉回歸A4腰，和脂肪肥肉作戰的苦日子就要過去了！

▲90%胖子「這個體內濃度不夠」！年過三十易發福　靠這一包有救。（圖／宏睿國際提供）

▲Paul變成六塊肌歐爸、咪咪回歸A4腰。【官網優惠組】

減重一周卡關　醫師神隊友助攻

不少網友好奇，為什麼Paul跟咪咪每天照三餐開吃播，還可以瘦下來?Paul表示：「在疫情期間真的很難瘦身，在瘦身前一周，我不吃澱粉，每天跑步機30分鐘到一小時，但才瘦了兩公斤後就卡關，真的非常灰心，但咪咪鼓勵我只要我減肥1公斤，她就給我1萬元當獎金，後來我的醫師朋友，也推薦我一種新配方「SNEP有酵菌」，結果就這樣一路瘦了12公斤，還能維持不復胖，真的非常感謝他的幫忙。」

▲90%胖子「這個體內濃度不夠」！年過三十易發福　靠這一包有救。（圖／宏睿國際提供）

▲Paul靠醫師朋友推薦的「SNEP有酵菌」，瘦了12公斤，也能維持不復胖。【momo購物網 超值組】

四肢纖瘦 自爆肚子有肉　老婆咪咪也瘦兩公斤！

老婆咪咪看老公變身有成，竟然從油膩大叔變成馮迪索，也跟著老公一起吃這款配方，一個星期也瘦掉兩公斤；咪咪說自己是「四肢纖瘦、肚子有肉」的體型，現在腹肉消風，體態變得更好、更有自信；為了慶祝夫妻兩人瘦身有成，還特別拍了久違的清涼泳裝照當作紀念。

▲90%胖子「這個體內濃度不夠」！年過三十易發福　靠這一包有救。（圖／宏睿國際提供）

▲咪咪也成功瘦兩公斤，讓腹肉消風，體態變得更好、更有自信。

雙醫學大學共同研發　SNEP激活「NAD+」濃度

目前，台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發的，SNEP( SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌 )是運用四種黃金元素以共生技術產生「有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，每周可以減少2~3公斤體內多餘的廢物，達到持續減重的效果；而Paul之所以可以在三個月內減重十公斤，SNEP正是最大的功臣。

▲90%胖子「這個體內濃度不夠」！年過三十易發福　靠這一包有救。（圖／宏睿國際提供）

▲由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作，經共同研發出「SNEP有酵菌」，經人體臨床試驗證實可有效降低囤積。

NAD+有效提升細胞能量　加速新陳代謝

生技博士林宥彤指出：我們每天吃進的食物，無論是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，而在這過程中體內的「NAD+」，可以幫助食物分解為乙醯輔酶A，讓身體代謝多餘的醣類、脂肪；年輕時可能因為NAD+濃度高，讓新陳代謝效率極佳，但隨年齡增長會開始遞減，所以必須靠食品來補充。每天食用SNEP可以幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難。

▲90%胖子「這個體內濃度不夠」！年過三十易發福　靠這一包有救。（圖／宏睿國際提供）

▲透過「SNEP有酵菌」讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難。

SNEP塑崩有酵菌　享受美食又能保持健康窈窕身材

SNEP塑崩有酵菌更是獲得多位人氣美食部落客的推薦，畢竟美食誘惑太大無法抗拒，但又要保持健康窈窕身材，透過「SNEP有酵菌」在享受美食的當下，也不用擔心站上體重計時的崩潰心情。

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌

Paul＆咪咪 雙代言推薦「SNEP塑崩有酵菌」哪裡買？

●官網優惠組：https://chshop.work/HEdfg
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●momo購物網 超值組：https://chshop.work/V3QJ3

●官方免付費諮詢專線：0800-200-173、0800-520-367

●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1

https://youtu.be/7GZkF5sSIPk

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