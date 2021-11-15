與陳曉蓁無罩喝酒歡唱！郭台強還原情況：陳時中「忽然」來了

▲陳時中參與私人聚會飲酒唱歌，郭台強還原現場情況。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

衛福部長陳時中的無罩聚餐畫面曝光後，現場人員一一被起底，其中前1111人力銀行執行長陳曉蓁因曾任大陸福建平潭招商局副局長而引起爭議。此外，正崴集團董事長郭台強也還原當下的情況表示，陳時中是「忽然」來的，希望大眾不要過度聯想。

郭台強15日出席旗下森崴能源掛牌時，還原2020年6月15日與陳時中聚餐的情況；他表示，自己與陳時中部長也不熟，當天只是朋友之間的聚餐，「忽然陳部長來了，是偶遇，我想大家不要聯想太多」。

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然而，聚會中的一名長髮女子陳曉蓁，被起底是大陸官員，曾任平潭招商局的副局長，更主持冠名的宣傳節目「平潭蓁趣游」，現任嵐台企聯會會長。針對是否知情有大陸官員在場應該避嫌，陳時中回應，「我避不了啊，因為我根本不知道她是誰」。

▲▼嵐台企聯會會長陳曉蓁。（圖／翻攝平潭蓁趣游）



據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第33條第2項規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經行政院大陸委員會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關(構)、團體之職務或為其成員。

陳曉蓁若曾任大陸官職一事，陸委會主委邱太三表示，目前已函請主管機關進行行政調查，確認清楚後將根據相關法規做出處理。另外，行政院長蘇貞昌表示，餐會中有人在大陸擔任職務，就請主管機關依法查辦。

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