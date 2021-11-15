桃園廉政電影節競賽揭曉！　壽山高中、臺北商業大學奪冠

▲桃園廉政電影節競賽頒獎典禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021年「桃園廉政電影節」桃竹苗地區徵稿競賽，15日於桃園光影文化館舉行頒獎典禮，由市府副秘書長邱俊銘主持。中學組由桃園市立壽山高中「嗜毒」奪冠；大學青年組則由臺北商業大學「掩員」奪得第1名；網路人氣獎中學組跟大學青年組分別是壽山高中等學校的「情理之中」及開南大學的「因果報應」得到最多票數。

▲副秘書長邱俊銘（中）主持頒獎典禮。（圖／市府提供）

市府副秘書長邱俊銘表示，桃園市政府為推廣校園品格教育、培養正確廉政知能及文化素養，與法務部廉政署共同舉辦「桃園廉政電影節徵稿競賽」，希望藉由學生創意發想及活潑的拍攝手法，將「誠實」、「信用」、「公平」、「正義」及「廉潔」等價值融入微電影創作中，達到廉潔意識價值扎根於校園之中。

而品格是待人處世的根本，如果人際之間缺少良善與信任，社會無法和諧有序。廉政署劉副組長亦表示，誠信宣導不僅要對公務員實施，更要向下扎根從校園做起。因此，在不斷強化公務員廉潔操守的同時，更著重青年學子的教育，將「誠實、信用、公平、正義、廉潔」等普世價值於校園中傳播，使整體社會發展更好、更進步。

2021年「桃園廉政電影節」頒獎典禮仿金馬獎頒獎模式，營造電影頒獎典禮氣氛，讓入圍的同學及指導老師一同走上星光大道的紅毯，並於典禮中隆重揭曉名次，相關優良作品將壓制成影音光碟供市府各機關、學校運用。