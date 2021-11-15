訂單改期遭漲價！防疫旅館「禁漲令」上路　哄抬價格可取消補助

▲觀光局祭出防疫旅館禁漲令，要求業者不可因為消費者更改訂單漲價。（圖／高雄市政府）

記者許維寧／台北報導

農曆春節不少縣市防疫旅館一房難求，交通部日前推動防疫旅宿查詢平台2.0版，以紅、黃、綠等三色燈號顯示空房或滿房，交通部觀光局今天（11/15）表示，近日有民眾反應向防疫旅宿業者更改訂房日期及天數時，遭業者告知漲價。觀光局呼籲，不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，經查證屬實者將不得申請政府補助。另外，觀光局也將提高補助金額從每房每日1000增為1500元，盼業者也能配合防疫政策。

觀光局查詢平台原先已公告今年的12月25日至明年1月31日空房、滿房等資訊，但配合12月14日國人入境檢疫打完二劑疫苗且接種滿14日者，可入住防疫旅館7天，並執行7天居加檢疫。觀光局對此也調整查詢平台，資訊提前公布至12月14日至明年1月31日。

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觀光局今天傍晚表示，近期有民眾反映，向防疫旅宿業者更改訂房日期及天數時，卻反遭業者告知漲價。對此，觀光局呼籲防疫旅宿業者，政府已補助業者清消費用，業者勿將防疫或行政成本轉嫁而提高房價，且業者不應因旅客縮短檢疫天數更改訂房而不合理漲價。

觀光局也說明，近日將修正「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，對於不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，查證屬實者，將不得申請政府補助。但為了減輕業者排房、行程確認等行政作業負擔，另將規劃對於配合指揮中心7+7方案防疫旅館業者，於今年12月14日間至明年2月14日期間，提高每房每日補助金額從1000元提高為1500元。

針對農曆春節前已預訂防疫旅館的民眾，觀光局另表示，如因檢疫措施變動縮短住宿時間等訂房問題，可依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定辦理；而且針對業者春節前不合理漲價或或因調整訂單漲價問題，若有衍生消費爭議，可通報各地方政府依消費者保護法處理。