「合意短租」方案明年1月重啟　估再增逾1400房投入檢疫

▲觀光局表示將於明年一月期間執行合意短租方案。示意圖，非當事旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許維寧／台北報導

交通部觀光局明年因應農曆年節將再度推行「合意短租」方案，目前預計實施日期為明年1月1日至1月31日，因應農曆春節前返抵國門的簡易人潮，合意短租方案每房、每晚最貴不得超過3000元。觀光局表示，希望明年1月上線可超過1400房比今年更多，以此支應防疫旅館量能。

因應明年2月農曆春節，交通部觀光局再啟動合議短租方案。觀光局副局長周廷彰表示，合意短租方案實施期間為明年1月1日至1月31日，今天上午已經和各縣市政府討論相關草案，由地方政府預先和旅宿業者媒合，今年作業時間較長，希望可以超過1400房，比今年更多。

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周廷彰也說，若旅宿業者加入合意旅館，每晚、每房最貴不得超過3000元，業者可以端看自己的房型或設備擬定不超過3000元的價格。

周廷彰談到，合意旅館上線31天，屆時民眾返台檢疫，視各人情況不同將有A、B、C等三種對應方案，即便是最長的14天檢疫均在防疫旅館的A方案，業者應也可做到兩輪。希望地方政府可協助媒合，增加春節前夕的檢疫量能。

另外，日前也有業者反映，由於各縣市消毒作業流程不同，恐導致防疫旅館無法接應到2輪檢疫。周廷彰也說明，會持續和旅館公會溝通，又根據目前防疫指引，消毒後房間靜置3小時即可，評估要銜接下一輪客人應無太大問題。