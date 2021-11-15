防疫旅館平台查詢日期增一週！　這縣市一月全滿房、東台灣空房多

▲觀光局更新防疫旅館查詢平台，以色塊方式顯示各縣市防疫旅館資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者許維寧／台北報導

農曆春節將至，不少縣市防疫旅館一房難求，交通部日前推動防疫旅館查詢平台2.0版，以紅、黃、綠等三色燈號顯示空房或滿房狀態，該查詢平台原先已公告今年的12月25日至明年1月31日空房、滿房等資訊，但配合12月14日國人入境檢疫打完二劑疫苗且接種滿14日者，可入住防疫旅館7天，並執行7天居加檢疫。觀光局對此也調整查詢平台，資訊提前公布至12月14日至明年1月31日。

交通部防疫旅館查詢平台2.0版日前已上線，並以燈號顯示防疫旅館空房、滿房資訊，20間以上空房顯示綠燈，若為20間以下空房顯示黃燈，滿房則為紅燈，平台也將提供民眾預定集中檢疫所，或連結到各縣市媒合窗口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，各地地方政府今天與指揮中心、觀光局開會，針對10+4+7以及7+7+7進行配套研議。對此，觀光局防疫旅館查詢平台先進行更新，為了配合12月14日國人入境檢疫打完二劑疫苗且接種滿14日者，可入住防疫旅館7天，並執行7天居加檢疫和7天自主健康管理，網站已調整為提供12月14日至明年1月31日訂房資訊。

網站也新增各縣市防疫旅館一覽表，一次以紅、黃、綠等色塊呈現各個縣市防疫旅館狀態。根據網站資訊指出，12月中旬至下旬個縣市均有空房，其中12月中旬以高雄市稍微吃緊，但到了12月25日新北市防疫旅館則一路滿房至1月31日，桃園市、新竹縣市也從12月下旬起一路滿房至1月中下旬。屏東縣、宜花東、台南市、彰化縣則是一路至1月底都有房間。