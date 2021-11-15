第4波疫情兇猛！德國感染率創新高　擬立法恢復「強制居家上班」

▲ 德國慕尼黑一家醫院醫護人員正在加護病房照顧一名新冠肺炎患者。（圖／路透）



記者陳宛貞／綜合外電報導

德國7月初解除居家工作規定，但10月中旬爆發有史以來最兇猛的一波疫情，確診數及死亡數急劇攀升，政府正著手立法，擬重新要求民眾在家工作。

根據這項草案，雇主若無法提出要求員工進辦公室的正當理由，就必須提供在家工作的選擇。出門上班的員工也將被要求出示疫苗接種證明，或是檢測結果呈陰性。

當地媒體指出，德國政府也正草擬一份計畫，將要求部分活動僅開放已接種疫苗、染疫後康復者參加，且須提出陰性證明。

有望組成下屆政府的社會民主黨、綠黨及自由民主黨正針對這項新的防疫限制草案密切磋商，預計18日將共同提案提交議會下院聯邦參議院（Bundesrat）等待批准，19日提交上院。

《法新社》報導，德國疫苗接種率略高於67%，普遍被指為第四波疫情爆發主因，可見仍有許多民眾身處染疫風險之中，甚至可能演變為重症。

根據德國疾病控制及預防機構羅伯特．科赫研究所（RKI），這個歐洲人口最多的國家14日每10萬人中就有289人確診，感染率創下疫情爆發以來新高。

目前疫情最嚴重的薩克森邦首長克雷齊默（Michael Kretschmer）向德國《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）坦言，即將到來的一波疫情將比此前的疫情都要嚴重。

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