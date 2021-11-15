解封若放掉這措施　醫：會變成5月中下旬的雙北

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，本來疫苗可以把Delta打成舊株，現在頂多只能打成Alpha，因此，如果接下來要解封，你可以想像時光倒流回今年5月，如果連口罩都放掉，那麼就會變成5月中下旬的雙北。

沈政男14日在臉書說，他一直在想為什麼日本單日新增只有100多例，日本人說是病毒自滅，但歐美根本沒人這麼講；看了半天，其實還是他提出的那個觀點，「疫苗把Delta變成舊株了」，而如果你沒有放鬆防疫，就會把R值壓得跟去年一樣低或更低，但如果放鬆，那就會比去年同期還高。

沈政男指出，記不記得韓國曾在5月放鬆口罩強制令，說是打完疫苗在戶外可以不戴口罩？結果新增上升以後，在7月又要大家戴回去了；日本呢？日本人就是戴得住口罩，至今仍是如此，日本目前兩劑覆蓋率將近7成5，若加計突破率，現在的R值會比去年同期低6成，這樣一來就完全可以解釋目前的100多例了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼5月中進入三級警戒，台北空城畫面。（圖／記者湯興漢攝）



沈政男表示，如果日本去年同期R值是2.5，那麼日本目前R值=(1-0.6)*2.5=1，於是每日新增從夏天的高點一直掉下來，到了現在已觸底，維持在每日100多例；但如果冬天到來，群聚狀況改變，R值又會提高。

沈政男說，韓國剛好也在10月下旬達到了7成5左右的兩劑覆蓋率，但因為防疫有所鬆懈，因此每日新增高於日本；韓國這兩天有一個退伍軍人醫學中心發生百例群聚，這在台灣是難以想像的事。

沈政男認為，總之，疫苗可以將Delta打成舊株，但無法打死，因此你絕對無法回到正常生活；由這個觀點來看台灣，日本是mRNA疫苗，但台灣打了好多AZ，且覆蓋率沒辦法衝到7成5，因此保護力頂多只有4成，本來可以把Delta打成舊株，現在頂多只能打成Alpha。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.06%、第2劑41.30%。（圖／記者屠惠剛攝）

「因此，如果接下來要解封，你可以想像時光倒流回今年5月。」沈政男指出，如果維持二級警戒＋禁內用＋匡列隔離，那麼絕對可以清零，但因為現在要打開國門了，因此可能會有零星案例在社區流竄，無法清零，就像現在的日本。

沈政男表示，如果放掉二級警戒與禁內用，那就會變成現在的新加坡；而如果連口罩都放掉，那麼就會變成5月中下旬的雙北。

沈政男呼籲，當然如果大家能夠多多混打，或者追加第三劑，那麼就可把Delta打成去年的舊株，而在去年，有沒有禁內用？有沒有二級警戒？就只有國門管制＋戴口罩＋匡列隔離；然而，現在必須打開國門了，因此光是戴口罩＋匡列隔離，能否像去年一樣清零，就是一個問題了。

►本文獲得沈政男醫師授權。