大陸近日新增本土「32+2」　大連佔25例…重災大學城封鎖

▲大陸遼寧新增4例本土病例，2例出現在瀋陽，當地民眾接受採檢。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委15日通報，新增本土病例32例，無症狀確診2例，涉及6個省份，其中，遼寧大連市佔了25例。大連市這一輪疫情呈現「學校聚集性」特點，在莊河大學城11日至13日3天就有67名學生和教職員工確診，其中63例確診病例是大學生，4例確診病例是教職員工。目前，數萬名大學生正困莊河大學城內封閉管理。

通報顯示，14日新增確診病例52例，其中境外輸入病例20例（上海5例，廣東4例，雲南4例，山東3例，福建2例，山西1例，陝西1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在廣東）。

本土病例32例（遼寧25例，均在大連市；河南3例，其中周口市2例、鄭州市1例；黑龍江2例，均在黑河市；河北1例，在辛集市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含12例由無症狀感染者轉為確診病例（遼寧10例，河南2例）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

新增無症狀感染者14例，其中境外輸入12例，本土2例（均在江西上饒市）；當日轉為確診病例13例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察12例（境外輸入10例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者521例（境外輸入367例）。

此外，根據大連發布，11月13日0到24時，莊河市大學城再增新冠確診病例28人。截至11月13日，莊河市大學城共有63名學生被確診為新冠肺炎。據《央視財經》報導，11月4日，大學城與主城區同步啟動封控措施，教學活動暫停，學生在宿舍內封閉管理。11月7日出現陽性病例後，對大學城東西兩個校區同步實施全面封控。

截至11月14日8時，已累計閉環轉運密接者及高風險人群3291人。涉疫的3號公寓A棟、B棟和7號公寓學生現已全部轉運至隔離酒店集中管理，兩棟公寓全部清空。西校區現有學生7884人，分佈在31棟2503間宿舍內封閉管理。11月13日核酸檢測東西兩個校區共檢測樣本14315份，結果全部為陰性。