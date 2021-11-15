高山雪季安全行車有撇步　仁愛警研習裝卸雪鏈、低速檔勿急催急剎

▲仁愛警分局在雪季來臨時研習裝卸雪鏈技巧（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

入冬第一波大陸冷氣團遠颺，雖然合歡山尚未降下初雪，但高山雪季已然到來，為強化車輛雪鏈加掛技巧、給予賞雪遊客及時協助，仁愛警分局除在術科常訓時間安排研習相關技能、注意事項，也呼籲民眾儘量駕駛四輪驅動車輛上山，並備妥雪鏈、熟悉裝卸方式，確保行車安全。

上週大陸冷氣團南下、氣溫驟降，海拔3000公尺高山，入夜至清晨氣溫驟降到3、4度，草木甚至都結上一層薄霜，玉山已在11月13日降下初雪，合歡山松雪樓附近也在11月10日降下冰霰；仁愛分局指出，按往例合歡山雪季勤務期間約自每年1月初至2月底，重要聯外道路台14甲線（合歡山公路）交通狀況頻繁，常見遊客車輛因行駛雪地未加掛雪鏈而打滑受困、向警方求救。

仁愛分局表示，距合歡山最近的是翠峰派出所，但因應雪季期間龐大車流人潮，分局內各單位的員警都必須上山支援雪季勤務，因此近日密集利用術科常訓時間加強雪季勤務演練，包括由雪地經驗豐富的翠峰派出所副所長張勝華、榮興派出所副所長林存禮分4個梯次，教授其他同仁如何為車輛正確、迅速地裝卸雪鏈，參與員警除仔細聆聽、還不時以手機拍照，紀錄雪地行車的注意事項，包括避免重踩油門、急踩煞車、低速擋行駛等。

仁愛警分局分局長莊順智說，雪季勤務演練已成為分局每位員警的基本必修課程，用意在同仁能確保行車安全，緊急時不但能自救亦能助人；他也呼籲遊客上合歡山賞雪前，應儘量駕駛四輪驅動車輛並備妥雪鏈，且熟悉裝卸方式，多一分準備，就能減少一分危險。



►壯男打第一劑AZ瀕死被救回 簽切結書堅持要打第二劑隔天亡



►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下



►疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻 跑山獸爬遍整座山找到他