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信義區驚見「酒店女屍案協尋啟事」大字報看板　居民嚇傻！真相曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

▲宣傳廣告嚇到居民。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

記者施怡妏／綜合報導

商人會租借馬路上的大字報，刊登廣告宣傳新商品，就有網友發現，在信義區的街道上出現一則「協尋啟事」的大字報，要找1988年11月26日的「條通光酒店女屍案」關係人、事、物，事件要重啟調查，不少網友嚇到，以為是有兇殺案發生，對此，有網友解答，這是台灣懸疑影集《華燈初上》的宣傳廣告。

該名男網友在臉書「信義區三兩事」發文，昨晚經過信義區時，發現有面白底黑字的大刊版，橫躺在行人街道上，上頭寫著「協尋啟事」，急需尋找1988年11月26日的「條通光酒店女屍案」關係人、事、物等，因為該事件要重啟調查，若有知情人士，可以洽詢N先生，電話號碼為2021-1126。

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原PO驚呼，「超級大的廣告，搞不懂是什麼活動，可能11月26日開始吧！」並拍下照片PO上網。貼文曝光後，網友們也嚇到，「今天晚上經過也有看到，不知道是要幹嘛」、「1988年，我3歲，我以為這是抓姦廣告」、「我真的以為是有兇殺案，被嚇死」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

▲▼網友分享影集的宣傳看板。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

對此，有網友解答，其實是台灣懸疑影集《華燈初上》宣傳廣告，「從11/26、條通等線索，應該是林心如的影集《華燈初上》宣傳手法啦」。也有人在留言串中分享其他的廣告看板，但有網友質疑合適性，「今天有經過，但覺得看的很不舒服」、「我覺得這很不適合小孩看到，會刻意避開去這裡」、「有夠不吉利」、「不喜歡這種聳動宣傳手法」、「吸睛是吸睛，可是好沒質感」。但也有人更期待新戲，「看了反而很期待劇」、「看著很有意思」。

據了解，《華燈初上》主創團隊邀來金鐘編劇杜政哲，與電影名導連奕琦，耗時四年籌備劇本，斥資千萬實景拍攝，故事描述由羅雨儂（林心如 飾）、蘇慶儀（楊謹華 飾）兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡，小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的無名屍刑事案件。

▼網友們認為廣告太聳動，看了不舒服。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

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