PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊！保全突猝逝

▲位於台北市八德路四段的潤泰典藏大廈（圖），今年2月發生保全監守自盜案，被害人是尹衍樑的女兒。



圖文／鏡週刊

身價千億的潤泰集團總裁尹衍樑不僅事業成功，一對兒女也相當傑出，女兒尹崇恩更是會計師界的清新美女，但她近來卻為了家中遭竊傷神，台北地院本月25日將開庭審理。

▼身價逾千億元的潤泰集團總裁尹衍樑，一對女兒相當傑出。



本刊調查，今年2月尹崇恩住處大樓的許姓保全員，涉嫌將她放在住家外鞋櫃上的名牌包偷走，包包裡有要用來支付裝潢費的120萬元現金及手機等財物，警方調閱監視器迅速揪出大樓保全監守自盜，但許到案後堅決否認犯案，被檢方起訴後卻在法院審理期間突然死亡，恐讓尹崇恩求償無門。

10月29日，台北地院判決一件百萬現金竊案不受理，此案被害人大有來頭，是身價千億的潤泰集團總裁尹衍樑之女尹崇恩，她在今年農曆春節前、2月10日上午8點多，趕著將家中裝潢款項交給廠商，原以為住家很安全，短暫將裝有120萬元現金、iPhone XR手機、自拍相機及Anya Hindmarch皮夾等物品的黑色PRADA肩包，放在家門口鞋櫃上，轉身要拿卻不見了，嚇得她立即報警。

▼尹崇恩將120萬元現金放在可可布朗甜點紙袋內，再置入PRADA黑色包包，全遭保全竊取。



警方很快查出是許姓保全所為，但許男到案後矢口否認，還說無法證明尹崇恩有掉百萬現金，尹崇恩身為被害人遇此質疑雖有不悅，但為了追回失物，深知法律相關程序的尹崇恩只好自己扮起柯南，回家找證據，憑藉擔任會計師的仔細性格及法律人的嚴謹邏輯，共列出失竊物品清單25項，價值逾127萬餘元。

尹崇恩對許男提出竊盜及業務侵占等告訴，原本萬無一失的舉證及訴訟策略，卻出現意外，今年10月19日，許姓保全突然過世，台北地院依法只能判決全案公訴不受理。法界人士指出，若保全員過世後有遺產由家人繼承，尹崇恩仍可打民事官司向遺產繼承人追討損失，但少了刑事官司當基礎，官司會比較難打。

知情人士指出，保全員本身財務狀況不佳，才會鋌而走險犯下此案，應無遺產可供抵償。尹崇恩已另提民事訴訟，要求許姓保全員與所屬的皇承保全公司負起連帶賠償責任，台北地院預計本月25日開庭審理。



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