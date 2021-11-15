　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊！保全突猝逝

位於台北市八德路四段的潤泰典藏大廈（圖），今年2月發生保全監守自盜案，被害人是尹衍樑的女兒。

▲位於台北市八德路四段的潤泰典藏大廈（圖），今年2月發生保全監守自盜案，被害人是尹衍樑的女兒。

圖文／鏡週刊

身價千億的潤泰集團總裁尹衍樑不僅事業成功，一對兒女也相當傑出，女兒尹崇恩更是會計師界的清新美女，但她近來卻為了家中遭竊傷神，台北地院本月25日將開庭審理。

▼身價逾千億元的潤泰集團總裁尹衍樑，一對女兒相當傑出。

身價逾千億元的潤泰集團總裁尹衍樑（圖），一對女兒相當傑出。

本刊調查，今年2月尹崇恩住處大樓的許姓保全員，涉嫌將她放在住家外鞋櫃上的名牌包偷走，包包裡有要用來支付裝潢費的120萬元現金及手機等財物，警方調閱監視器迅速揪出大樓保全監守自盜，但許到案後堅決否認犯案，被檢方起訴後卻在法院審理期間突然死亡，恐讓尹崇恩求償無門。

10月29日，台北地院判決一件百萬現金竊案不受理，此案被害人大有來頭，是身價千億的潤泰集團總裁尹衍樑之女尹崇恩，她在今年農曆春節前、2月10日上午8點多，趕著將家中裝潢款項交給廠商，原以為住家很安全，短暫將裝有120萬元現金、iPhone XR手機、自拍相機及Anya Hindmarch皮夾等物品的黑色PRADA肩包，放在家門口鞋櫃上，轉身要拿卻不見了，嚇得她立即報警。

▼尹崇恩將120萬元現金放在可可布朗甜點紙袋內，再置入PRADA黑色包包，全遭保全竊取。

尹崇恩將120萬元現金放在可可布朗甜點紙袋內，再置入PRADA黑色包包，全遭保全竊取。（翻攝可可布朗臉書）

警方很快查出是許姓保全所為，但許男到案後矢口否認，還說無法證明尹崇恩有掉百萬現金，尹崇恩身為被害人遇此質疑雖有不悅，但為了追回失物，深知法律相關程序的尹崇恩只好自己扮起柯南，回家找證據，憑藉擔任會計師的仔細性格及法律人的嚴謹邏輯，共列出失竊物品清單25項，價值逾127萬餘元。

尹崇恩對許男提出竊盜及業務侵占等告訴，原本萬無一失的舉證及訴訟策略，卻出現意外，今年10月19日，許姓保全突然過世，台北地院依法只能判決全案公訴不受理。法界人士指出，若保全員過世後有遺產由家人繼承，尹崇恩仍可打民事官司向遺產繼承人追討損失，但少了刑事官司當基礎，官司會比較難打。

知情人士指出，保全員本身財務狀況不佳，才會鋌而走險犯下此案，應無遺產可供抵償。尹崇恩已另提民事訴訟，要求許姓保全員與所屬的皇承保全公司負起連帶賠償責任，台北地院預計本月25日開庭審理。


更多鏡週刊報導
【千億公主揪內賊1】保全遭逮後驟逝　涉案祕密全進棺材
【千億公主揪內賊2】清新美女愛自拍　竟成官司逆轉利器
【千億公主揪內賊3】尹衍樑千金背景超狂　不入千億集團原因曝光

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
20歲行員偷4725萬元人間蒸發！　美史上最大搶案偵破
資深音樂人食道癌病逝　藝人曝噩耗難以接受
人妻抓姦驚見「肉肉小三」　屋內狀況讓她嚇傻拔腿逃：好恐怖！
酒瓶如何「塞入大蘋果」？專業鄉民神解答　竟與台灣的一樣
竹聯幫太極堂大哥失蹤！半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹聯太極堂大哥1人可撂倒4人！半裸陳屍草叢　高大成說話了

裝百萬現金PRADA包遭竊　潤泰千金「愛自拍」揪出保全小偷

雲林虎尾KTV唱歌引口角約戰　8人掛彩！1男「下巴遭鋁棒擊碎」

建設公司女總座慘遭分屍！頭七破案　嫌6度判死等槍決

竹聯幫太極堂大哥失蹤！半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊！保全突猝逝

泰山物流車猛撞水泥護欄「險墜中港大排」　車頭潰縮變形駕駛受困

遭瑪莎惡少毆打「男大生今有望轉普通病房」　醫曝最新病況

砂石車輾斃女碩生　司機喊「視線死角」：10職業駕駛有10人看不到

多元計程車對戰小黃！比中指+叭叭叭　猖狂運將亮開山刀幹譙

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

車被雪覆蓋「清出小洞」就上路　山東女駕駛開獨眼車被警攔下！

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

竹聯太極堂大哥1人可撂倒4人！半裸陳屍草叢　高大成說話了

裝百萬現金PRADA包遭竊　潤泰千金「愛自拍」揪出保全小偷

雲林虎尾KTV唱歌引口角約戰　8人掛彩！1男「下巴遭鋁棒擊碎」

建設公司女總座慘遭分屍！頭七破案　嫌6度判死等槍決

竹聯幫太極堂大哥失蹤！半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊！保全突猝逝

泰山物流車猛撞水泥護欄「險墜中港大排」　車頭潰縮變形駕駛受困

遭瑪莎惡少毆打「男大生今有望轉普通病房」　醫曝最新病況

砂石車輾斃女碩生　司機喊「視線死角」：10職業駕駛有10人看不到

多元計程車對戰小黃！比中指+叭叭叭　猖狂運將亮開山刀幹譙

疫情下3.3萬人1年就醫破90次　他狂跑醫院839次居冠原因曝

竹聯太極堂大哥1人可撂倒4人！半裸陳屍草叢　高大成說話了

陳芳語鬆口27年隱疾！休息完一上台出現「突發狀況」：還叫大家等我

塔利班喀布爾閱兵秀肌肉　展示繳獲自美軍裝甲車

裝百萬現金PRADA包遭竊　潤泰千金「愛自拍」揪出保全小偷

玖壹壹健志夜奔「最美化妝師香閨」全程被拍！恢單不到1年交友現況曝

以色列同意5至11歲孩童　可接種BNT疫苗

雲林虎尾KTV唱歌引口角約戰　8人掛彩！1男「下巴遭鋁棒擊碎」

韓職總冠軍最暖心一幕　KT洋投觸身球後上前抱抱道歉

兄弟爭冠展現凝聚力　林智勝：一個人強，不如九個人一起強

黑鳶爸開心送魚回家：孩子吃飯囉 一瞬間腳滑「整尾消失」全家傻眼

社會熱門新聞

竹聯幫大哥半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

雲林兩派談判鬥毆　2人重傷

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

台鐵深夜平交道事故　這路段單向通車

員林深夜競車追逐變鬥毆　 下車秒抄高爾夫球桿追打

楊梅24歲軍人營區輕生！送醫搶救不治

國三南下60.1K火燒車！　烈焰沖天駕駛驚逃

疑過270度彎道墜落！台南仙公廟附近驚見「腫脹男屍」

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

阿伯區間車上吸膠！惡臭飄散：我沒吸

砂石車輾斃女碩生　司機：10職業駕駛有10人看不到

桃園新增3科技執法設備　15日起執法

更多熱門

相關新聞

酒瓶如何塞入大蘋果　專業鄉民神解

酒瓶如何塞入大蘋果　專業鄉民神解

日本有位網友近日於推特PO出一瓶白蘭地，納悶玻璃瓶中的大蘋果是如何放進去的，掀起網友們一陣熱議，也有台灣網友分享該貼文。一位業界人士認真說明，如何將大蘋果放入酒瓶，竟與台灣的高粱苦瓜酒概念一樣。

浪浪被7KG髒毛困住　真面目讓網友驚豔

浪浪被7KG髒毛困住　真面目讓網友驚豔

洪水帶來意外災情　澳洲遭劇毒蜘蛛大軍佔領

洪水帶來意外災情　澳洲遭劇毒蜘蛛大軍佔領

已故富豪埋驚人寶藏遺言：快去找！

已故富豪埋驚人寶藏遺言：快去找！

女傭不甩輪椅婦！坐男大腿2小時

女傭不甩輪椅婦！坐男大腿2小時

關鍵字：

鏡週刊尹衍樑尹崇恩

讀者迴響

熱門新聞

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

竹聯幫大哥半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

印度神童「4大預言成真」一次看　還有四災難

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

好兄弟突病危！9男「花光存款」讓他治療

強冷空氣「小雪」報到　2波鋒面！雨最多時間曝

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

酒瓶如何塞入大蘋果　專業鄉民神解

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面