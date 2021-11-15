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零食和嬰兒奶粉「3致癌物」國人暴露量爆表！　這項添加物是關鍵

▲▼樂事,自然滋味,無添加,家庭聚會,洋芋片。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台灣許多人嗜吃糖果餅乾等零食。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

2單氯丙二醇酯、3單氯丙二醇酯，以及縮水甘油酯，是近年在食品中逐漸受關注的3項致癌物質，主要從植物油高溫精緻過程產生。成大接受科技部委託，針對3項致癌物質含量進行研究，竟發現國人暴露量高於歐美國家，而棕櫚油的使用就是其中關鍵。

根據《聯合報》報導，成大環境醫學研究所環境微量毒物研究中心在科技部委託下，針對食品中2單氯丙二醇酯、3單氯丙二醇酯，以及縮水甘油酯含量，以及民眾飲食暴露量進行研究，發現國人暴露量比歐美國家高，但和中國差不多，特別是添加棕櫚油的各種糖果餅乾和嬰兒奶粉中，含量驚人之高對嬰幼兒和青少年健康影響很大。

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該中心主任李俊璋表示，單氯丙二醇酯與縮水甘油酯吃下肚後，會水解成毒性較高的單氯丙二醇與縮水甘油，除了可能致癌，還對腎臟、睪丸、平滑肌和心臟有害。

目前由於棕櫚油價格便宜，且全球都未有使用限制，因此被大量使用在各種零食中，研究更發現高油、高溫烘焙又高鹽的食品如洋芋片、高油脂麵包中，有害物質含量更是爆表。

由於國際從2016年才開始重視這些毒物對人體的影響，許多食品含量標準仍在訂定中，國內目前只有對醬油中的3單氯丙二醇，和嬰兒奶粉的縮水甘油酯含量規定。他建議中央比照塑化劑訂定「企業監測指引」，在製作過程中直接減少有害物產生。

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