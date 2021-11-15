砂石車輾斃女碩生　司機喊「視線死角」：10職業駕駛有10人看不到

記者陳俊宏／綜合報導

中國醫藥大學林姓女碩士生騎機車遭砂石車輾斃，死者阿公紅著眼眶，質疑賴姓肇事司機「撞到人還輾過去，根本是蓄意殺人！」對此，賴男致歉表示，車頭撞擊處是視線死角，10名職業駕駛有10人看不到。

40歲賴男13日下午開著砂石車，行經北屯區大鵬路、信平路口時，與就讀碩二的24歲林姓女子機車發生碰撞。林女倒地後捲入車底，遭車輪輾成兩截，當場死亡。

▲▼台中女碩士生騎機車遭砂石車輾斃 。（圖／民眾提供）



檢警調查，雙方無酒駕，經調閱監視器畫面及砂石車行車紀錄器，發現是砂石車車頭碰撞林女車尾，肇事原因有待釐清，依過失致死罪嫌將賴男送辦。

檢警14日與死者家屬前往台中殯儀館相驗，林女父母、妹妹及祖父母都到場。死者父親看到女兒已成冰冷的遺體，眾人均泣不成聲，無法置信好好的人竟然已天人永隔。

林女阿公紅著眼說，兒子和媳婦都當老師，孫女也很乖巧念到碩士，都快畢業了竟然發生這樣的事，讓他好難過！孫女的眼睛沒閉上，根本是死不瞑目，對肇事司機很生氣。

賴男妻子一邊哭一邊向死者家屬道歉，頻說對不起。但死者阿嬤哭訴，「道歉有用嗎？孫女斷成兩截，光縫就要3天，你們知道嗎？」《聯合新聞網》報導，賴男致歉指出，車頭撞擊處是視線死角，10名職業駕駛有10人看不到。

▼肇事司機跟死者阿公等人解釋。（圖／民眾提供）

