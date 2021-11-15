Disney+帶頭暴雷？他點簡介驚見「千字結局文」崩潰：哭啊

▲Disney+影音串流服務近日正式在台灣上線。（圖／記者施怡妏攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Disney+影音串流服務12日正式在台灣上線，影音內容包含迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star等六大品牌，吸引不少用戶花錢註冊。沒想到，有網友正要看《冰雪奇緣2》時，發現簡介竟然完整劇情大暴雷，讓他直呼「哪有人劇情簡介這麼長的啦！」

有網友在PTT發文表示，他打開Disney+想補完之前沒看的《冰雪奇緣2》，準備好零食、點心之後，透過電腦打開網頁，習慣性點開影片簡介，竟瞬間看到1019字的劇情全文，看了兩眼後直接崩潰、驚呼「X！我被暴雷了！！！」

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原PO說，看到簡介很長雖然感覺不對，但網頁版一打開就是一大串，下意識直接將全文看到最後，才發現最後一段直接說出結局，「Elsa她blah blah，然後Ana她OOOOO」，讓他氣得大罵，「X夭哦，我只是想看一下故事大綱，不是5分鐘看完冰雪奇緣2欸」，「迪士尼你太無情了！無情簡介！無情暴雷！哭啊！」

▲網友點開簡介驚竟瞬間看完整部電影的劇情。（圖／翻攝Disney+）



網友看完紛紛留言，「這也太無情！結局都寫爆雷無雙殺耶」、「笑死，根本省流量大師，這樣你就不會看啦」、「幫你省時間，讚」、「這絕對是有人故意的」、「暴雷死全家，但真的有夠好笑XD」、「怕你浪費時間雷你一頓」、「爛故事才怕爆雷，好電影就是你知道劇情但是還是會想看下去」、「很正常吧， 不寫清楚點誰知道在演三小」、「正常個屁，哪有人簡介把全部講這麼清楚的」。

《東森新媒體ETtoday新聞雲》記者實際觀察，發現Disney+熱門前10大榜單、Disney專區內的影片，除了《冰雪奇緣2》簡介均為正常，並無完整劇情暴雷的情況出現。

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