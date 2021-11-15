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冬天不想出門覓食？火鍋湯底、中藥燉包「3樣好物」在家輕鬆煮

▲冬天在家煮必買好物。（圖／女子學）

▲冬天可以用火鍋湯底、實用調理鍋，輕鬆做出健康餐點。（圖／THOMSON 官網、泰山汕頭火鍋-大魯閣草衙店）

文／女子學

擁有幸福的家，成為家庭主婦全心全意照料家庭，相信是許多少女年少時期的夢想。人氣親子粉絲專頁－「果果媽的奇幻旅程」，經營者果果媽當然也不例外，從小看著母親呵護家庭的身影，盡心盡力地照顧家人，讓家充滿溫暖與愛，使她自然而然受到影響，希望能當個稱職的全職媽媽。

成為團購主後生活充實無比

▲冬天在家煮必買好物。（圖／女子學）

▲身為三寶媽的果果媽，非常享受和家人相處的每一刻。

在成為團購主之前，果果媽是名符其實的全職媽媽，每天張羅老公和三個兒子的大小事，而後因緣際會投入電商市場，開啟人生的另一段旅程。

因為身分的關係，對於家庭，孩子便是非常重視，除了平常會挑選適合小孩的親子生活用品外，飲食方面更是不馬乎，不僅對食品「成分」嚴格把關，同時也會教導孩子如何辨別健康的食材，如此一般的用心，為她累積了一定程度的鐵粉。

自從成為團購主後，果果媽的生活日趨充實，即使孩子去上學，她依舊一刻不得閒：發想文案、撰寫團購文、拍攝商品照等等，都是每日的工作事項，假日還得挪出時間與消費者互動增加買氣，雖然時間被切得很零碎，卻也很樂在其中。此外，團購主的角色讓她有機會接觸各式各樣的商品，站在家庭主婦的立場，她特別分享 3個必收好物，邀請媽媽們一起省時省力，快速做出給全家人的健康料理。

1.甜河谷中藥燉包

▲冬天在家煮必買好物。（圖／女子學）

▲甜河谷中藥燉包有多種口味可選擇，最適合在寒冷的冬天和家人一起分享。

冬日將至，火鍋是許多人的心頭好，與家人共享更是溫暖幸福，只是火鍋的高熱量又令人卻步。對此，果果媽推薦甜河谷的中藥燉包，不僅能燉湯也能當作火鍋湯底，溫潤的肉骨茶和養生感濃郁的首烏靈芝口味，就是他們家的最愛！當寒流來襲時，非常適合進補暖身，且甜河谷主打「無調味添加」，吃進肚子裡也不怕有任何不必要的負擔。

2.泰山汕頭火鍋

▲冬天在家煮必買好物。（圖／女子學）

▲採用原味湯頭不添加雞湯塊，很適合做給小孩吃。

不同於中藥養生感，汕頭火鍋湯包以扁魚與大骨湯熬製而成，堅持原味，不添加雞湯塊等化學物品。果果媽強調，砂鍋褒是古早台式風味，褒骨湯有濃厚的海陸鮮甜風味，兩者湯頭層次豐富，調味適中不死鹹，而且只要一包湯包加水稀釋，再加入自己喜歡的食材就能上桌，不只適合招待朋友，也是過年圍爐不可缺少的火鍋料理。

3.THOMSON 多功能美型調理鍋

▲冬天在家煮必買好物。（圖／女子學）

▲簡約時尚的多功能調理鍋，適合露營及居家使用。

身為「外貌」協會一族的果果媽，挑選商品不只要求實用，美觀也是她所追求的目標。這款THOMSON 多功能美型調理鍋正符合她的選物原則，外型簡約時尚，相較於他牌調理鍋不僅容量較大，鍋內的不沾塗層更是好清洗，具有 2 段火力選擇，加熱速度快且平均，煮火鍋、烤肉、煎煮都不是問題，而分離式的鍋身設計、大小適中，更是方便攜帶，是露營、野炊時的好幫手。另外，果果媽也提及，家庭出遊時常會帶上它，不管是夜晚想吃泡麵還是早晨想來顆荷包蛋，只要有調理鍋一定能滿足大家的味蕾。

「讓自己不斷邁進，心裡因而感到踏實」這是果果媽成為團購主後的感受。在育兒路上還能找到自己熱愛的事情並樂在其中，是很幸運的事，儘管生活依然忙碌，但在團購這條路上，終能看見其他的人生價值。把握每次的機會，珍惜每次的開團，時刻心存感謝，是果果媽的初衷，也是她在團購路上的信念。

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

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關鍵字：

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