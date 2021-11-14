快訊／三重4惡徒分局前持槍砸車　訊後被聲押禁見

▲2輛賓士誤將白牌計程車當成仇家，一路追到三重警分局前砸車。（圖／記者游宗樺攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市三重區14日凌晨0時許發生砸車事件，一名涂姓白牌車駕駛到重陽路KTV載客，被2車5人「誤認」是仇家，連涂男衝到三重警分局時，5人直接用球棒、開山刀砸車並傳出槍響。對此，新北地檢署訊後依恐嚇、強制、毀損、妨害秩序及恐嚇危害安全等罪，將行兇的4人聲押禁見。

29歲涂姓白牌車駕駛14日凌晨到三重重陽路上的KTV準備接客，突然被20歲詹男誤認為仇家的車，立刻夥同19歲林男，分別以兩輛賓士轎車在重安街前後包夾，還攔住涂男去路下車開砸，嚇得涂男撞開賓士車，逃了1.5公里到三重警分局求救。

▲▼警方在分局旁的加油站攔下涉案賓士車，並在車上找到長刀、球棒及瓦斯槍。（圖／記者游宗樺翻攝）



沒想到，詹男一行人無視警方，在警分局前持球棒、武士刀往被害人車輛猛砸，前後擋風玻璃遭砸爛破碎，甚至有名惡煞直接在分局門口開瓦斯槍示威。警方獲報後立刻出動快打警力支援，逮捕詹男一行人，並在車上找到武士刀、球棒及瓦斯槍。

詹男到案後供稱與一名龍姓男子發生糾紛，對方孩提告他傷害，又於14日晚間看到龍男在UG上打卡，懷疑龍男坐上白牌車，才會街攔車及砸車，沒想到竟找錯人。據《自由時報》報導，新北地檢署訊後依恐嚇、強制、毀損、妨害秩序及恐嚇危害安全等罪，將行兇的4人聲押禁見。

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