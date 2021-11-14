治安解封？雲林6男「鋁棒砸店」2女店員嚇到縮牆角求饒

▲無罩男帶著小弟到豆漿店砸店。（圖／翻攝爆料公社公開版）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雲林林內一間豆漿店13日晚上被一群手持鋁棒的黑衣男子闖入砸店，店內的兩名婦人被嚇到龜縮牆角求饒，帶頭的黑衣男則敲壞冷氣、推翻豆漿桶，讓現場變得雜亂不堪。警方表示，已連夜查緝到6名嫌犯，全案以移送雲林地檢署。

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」PO出影片，內容顯示6名黑衣男子13日凌晨1時41分手持鋁棒，衝進豆漿店內叫囂，其中帶頭的男子未戴口罩，拿著鋁棒猛敲店內的鐵櫃、飲料櫃，慢慢將兩名女店員逼到店內角落嗆聲。

無罩男後方的4名小弟見狀立刻上前，將飲料杯、豆漿桶及食物推倒，讓一名女店員心疼到想上前阻止，卻被無罩男狠敲木桌威嚇逼退。沒多久，一名疑似老闆的男子從店後方走出，無罩男嗆聲後也用鋁棍狠打一下後離開，留下雜亂的店面。

▲婦人看到店內被搗毀，忍不住上前想阻止。（圖／翻攝爆料公社公開版）



由於近日才剛發生完台中的瑪莎拉蒂事件，網友看完紛紛留言，「天啊！好可怕，台灣治安怎麼了？」「台灣棒球隊，真蚌」、「易科罰金啊，大家都嘛敢」、「竟然對著婆婆媽媽這樣…你媽也被人這樣對待你作何感想」、「怎麼都沒在怕公權力的感覺」、「最近好多人開始喜歡沉寂多時的國球棒球了，台灣棒球有救了」、「看來最近全國的治安螺絲都鬆了」。

據《自由時報》報導，斗六警方獲報後追查，已將6名嫌犯查緝到案，訊後送往雲林地檢署偵辦，疑似案情為債務糾紛。

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