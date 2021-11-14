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他訂麥當勞「給18元小費」！外送員秒拒塞回…內行曝原因：會很慘

▲▼麥當勞。（圖／記者黃克翔攝）

▲有網友叫麥當勞歡樂送時要給小費，沒想到竟被拒絕。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

天氣逐漸轉冷，外送員在外跑單也相當辛苦。有網友在臉書表示，他近日叫了麥當勞歡樂送，結果在付錢給外送員時，想說對方工作很辛苦，於是要給小費，想不到竟被拒絕，令他相當訝異，直呼「我遇到奇葩了是嗎？」文章一曝光，馬上引發熱議，其中有內行人就解答了真正原因。

一名男網友近日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他放假在家時想說叫個麥當勞歡樂送，但因為天氣有點冷，為了體恤外送員工作很累，他在付282元的餐點時，拿了300元給外送員，並告知多餘的18元不用找了，想不到對方卻堅持「不行，我們還是要找給你」，並將零錢硬塞回去，令原PO相當傻眼，「第一次遇到完全不要小費的。」

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▲原PO本想將18元的找零當做小費，不料外送員卻拒收。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO本想將18元的找零當做小費，不料外送員卻拒收。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO也在文末好奇詢問，「有在跑外送的，客人給小費，你會拒絕嗎？」文章曝光後，許多網友紛紛留言，「當然收啊，哪次不收」、「遇過啊，但是如果對方不拿的話我也尊重」、「只遇過要小費的，沒遇過不收小費的」、「這是佛系外送員吧，沒想到還沒絕種」、「不要是奧客就萬分感激了，哪敢奢求小費」。

其中，也有內行人出面解釋，「麥當勞的不能收，這是規定」、「麥當勞員工被客訴是很慘的，寧願不收也不希望收了被反咬，不過可以要外送員編號或名字，再打去他們店美言兩句」、「拿小費被抓包他們就倒霉了，天曉得客人給了小費，事後反悔就這樣被客訴」、「這是規定，萬一碰到的是神秘客，工作就沒了」、「為了20元小費，可能會連工作都丟了」。

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