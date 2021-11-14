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他號召熊貓明「罷工10分鐘」硬起來　外送員傻眼：10分鐘吃點心？

▲foodpanda外送員在外送箱上貼出寫有「foodpanda還我辛苦錢」、「你當我吃素」、「還我三萬元 」、「foodpanda還我錢」等抗議標語。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲foodpanda外送員不是第一次號召罷工。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

Foodpanda（熊貓）外送員預告明天（15）將集體罷工10分鐘，效仿香港熊貓這2天的罷工行動，要求總公司正視配送費縮水問題，要求回到去年底水準，第一天罷工「先試一下水溫」就好，不過10分鐘引發網友熱議，甚至有人說「笑死10分鐘能幹嘛，顧路都不止10分鐘了。」

臉書社團「外送員的奇聞怪事」管理員PO文表示，「有了香港熊貓夥伴的拋磚引玉，我們台灣熊貓司機也不是吃素的」，呼籲資方解決配送費縮水問題，將集結所有外送員於15日集體罷工，確切時間尚未公布，「我們就先試一下水溫，第一天我們就先意思一下，罷工個10分鐘就好」，鼓勵台灣熊貓外送員硬起來，「讓公司知道誰才是老大！」

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▲▼11/15熊貓罷工10分鐘。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲11/15熊貓罷工10分鐘。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

消息曝光最讓人驚訝的竟然不是罷工本身，而是罷工僅10分鐘，其他外送員紛紛留言，「斷單都不只10分鐘了」、「10分鐘…？ 我上次斷單1個小時又48分鐘」、「10分鐘是罷來搞笑的喔」、「10分最好是有感覺，集體罷工一周再講」、「10分鐘，你是說罷工吃點心嗎」、「11/15我罷工一整天」。

網友也搬出先前號召罷工的經驗，外送員不夠團結的話根本沒用，反而會有人趁罷工時間拚命接單，「哈哈哈之前就擺過了，還不是有一堆貓趁機跑夾單爽爽賺…有人不合群沒用的」、「台灣目前應該很難，因為雙北地區的貓還是很好賺」、「一定有熊貓會想最好全都去罷工，單都我接均10沒問題。」

▼多數外送員認為罷工10分鐘太短。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲▼11/15熊貓罷工10分鐘。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

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