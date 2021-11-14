快訊／蔡英文惋惜失去好戰友　像李應元一樣的鬥士才能成就民主台灣

▲蔡英文追憶李應元。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前駐泰代表李應元日前因壺腹癌轉移病逝，身兼民進黨主席的總統蔡英文14日在民進黨全代會致詞時，特別談及自己的好戰友、好朋友李應元，直言李應元的人生很精彩，他放棄海外優渥生活，寧願被抓、被關也要回台為自由民主拼搏，強調正是因有像他一樣的鬥士，才能成就今天的民主台灣。

蔡英文今天在民進黨全代會致詞時，先談及李應元的故事表示，「前幾天我們失去了一個好人才，我們也失去了一個好戰友，也是我的好朋友」，李應元是2004年「牽手護台灣」成功的關鍵人物，這個運動一開始被認為是不可能的任務，但因為李應元的熱情、百折不撓，最後為大家留下滿滿的感動。

蔡英文表示，李應元的人生很精彩，他曾經是海外黑名單的一員，但是為了台灣，他放下了在美國優渥安逸的生活，寧願被抓、被關，也要回到台灣，為這塊土地上的自由民主拼出一條路。

蔡英文說，這段故事可能很多在座同志都比她還清楚，而她說這個故事，是想告訴大家，「每個時代都有那個時代的使命」，台灣的民主之所以能夠不斷向前，就是因為有一位又一位像李應元這樣的鬥士，用青春、血汗追逐夢想，才能成就今天令人引以為傲民主台灣。

蔡英文表示，今年民進黨已經35歲了，以生命經驗來說，這應該是一個充滿熱情、擁有足夠經驗擔起歷練的年紀，此時此刻，台灣人民也給民進黨機會執政，因此更要時時提醒自己，要為當下台灣人民交付給民進黨的責任、使命而努力。

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