菊來運轉！士林官邸菊展11月26日登場　怕人潮還可「線上賞花」

▲台北市士林官邸菊展將登場，大立菊是每年菊展的觀賞重點。（圖／台北市工務局公園處提供）

記者袁茵／台北報導

台北市秋季最大花展「士林官邸菊展」將於11月26日登場，今年主題為「菊來運轉」，希望讓民眾忘掉疫情帶來的煩憂；且為因應疫情，此次除了實體花展外，還推出「雲端虛擬實境」線上賞花，更有國際線上音樂會、IG實境解謎活動等線上活動。

「士林官邸菊展」即將在11月26日隆重登場，展期至12月12日。台北市工務局公園處14日提到，今年主題「菊來運轉」，透過菊花的洗禮，讓大家忘掉疫情帶來的煩憂，好運跟著來。

北市工務局公園處指出，這次菊展將展出大立菊、造型菊及各式菊花，並以「療癒風」來呈現公園處過人的種植技術、佈展功力，邀請民眾來賞菊，洗滌身心靈，絕對是後疫情時代賞花的最佳選擇。

北市工務局公園處長黃淑如提到，今年在公園處各單位辛苦努力的培育下，將以大立菊、造型菊、大菊、小菊及菊科草花來療癒民眾身心，其中大立菊及造型菊，更是耗時將近2年的時間培育而成，今年更特別配合主題，可看到轉動的「大立菊」及「造型菊」，無死角及近距離的欣賞單株百朵千朵大立菊的風采，享受這場菊花秋季盛宴。

而園藝管理所主任賀綺華補充，今年菊展除了實體花展以外，也因應疫情推出「線上花展」，民眾們不但可以使用「雲端虛擬實境」進行線上賞花，更有國際線上音樂會、歡樂親子劇、IG實境解謎活動等多場精彩線上活動；此外，活動期間更邀請周邊商家提供優惠一同參與，讓參觀菊展的民眾一次出遊就可以擁有美景美食的雙重享受。