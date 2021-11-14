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北市跨年晚會「首度販售VIP票」　開放搶購800名額！免排隊直達搖滾區

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲只要購買跨年專屬遊程，就可優先入席台北市跨年晚會搖滾區。圖為2020年12月31日舉辦的「台北最High新年城2021跨年晚會」。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

每年12月31日舉辦的「台北最High新年城」跨年晚會都受到外界高度關注，並與親朋好友相約提早到場排隊，就是想搶到好位子，欣賞台上表演者與101煙火。不過，台北市觀傳局今年與旅行社合作，11月12日起開賣「跨年專屬遊程」，只要購買遊程來台北市住一晚，就可以直達「跨年晚會VIP搖滾區」，免跟其他民眾「人擠人」。

台北市觀傳局12日指出，「台北最High新年城-2022跨年晚會」將於2021年12月31日在台北市民廣場登場，今年與「台北市旅行商業同業公會」及「中華民國旅行商業同業公會全國聯合會」合作，規劃專屬遊程，除了入住星級旅館，還可獲得晚會搖滾區入場證1張，近距離接觸最愛的偶像，更可以絕佳視野觀賞101煙火秀。

北市觀傳局表示，不管是大河之戀皇后號的郵輪派對、艋舺懷舊之旅、大稻埕舊城時空旅行、北投溫泉、信義區潮流商圈、陽明山國家公園或北投三層崎賞花行程、台北101觀景平台、雙層觀光巴士等，通通幫大家規劃好行程，趕緊揪夥來台北跨年，比VIP還VIP的搖滾區名額有限，先搶先贏。

針對跨年晚會的VIP搖滾區為何？北市觀傳局14日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時說明，跨年專屬遊程因11月12日才開賣，後續會跟旅行社定期更新銷售狀況，只要購買遊程來台北住1晚，就可免排隊入席跨年晚會搖滾區，該搖滾區設在離舞台前最近的位置，單獨劃設一區，預計開放800人。至於跨年活動與卡司，以及防疫管制作為，觀傳局尚未公布。

另外，觀傳局也提到，今年跨年晚會主視覺邀請知名視覺設計師吳建龍操刀，以繽紛鮮明的三角形「Play播放鍵」漂浮在北市著名建築物上空，前線的抗疫英雄，包含醫護、環保清消、警察消防以及外送人員等，引頸期盼等待按下繼續前行的播放鍵，與全民一起迎向2022年，期待在過去1年被迫暫停的日常、不得不停擺的計畫，都將重新啟動。

【台北最High新年城-2022跨年晚會】活動網站請點此

▼台北最High新年城-2022跨年晚會。（圖／台北市觀傳局提供）

▲▼台北市2022跨年晚會。（圖／台北市觀傳局提供）

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