希臘要求英國歸還「帕德嫩神廟」神像　大英博物館：這是大眾遺產

▲一部分的希臘帕德嫩神廟」（Parthenon）神像，現在收藏於大英博物館中。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）12日在巴黎的演說中表示，大英博物館收藏的「帕德嫩神廟」（ Parthenon ）神像應該盡速歸還，英國方面應該盡速進行相關談判，以實現這個目標。

根據《路透社》報導，英國首相強生（Boris Johnson）在今年3月份的時候表示，英國是帕德嫩神像的合法擁有者，拒絕將這些具有2500年歷史的神像歸還給希臘。

▲英國首相強生（Boris Johnson）強調，英國合法擁有帕德嫩神像。（圖／路透）



在聯合國教科文組織成立 75 周年的活動上，米佐塔基斯說，教科文組織在 9 月採取了關鍵步驟，當時它認識到這個問題具有政府間性質，因此歸還帕德嫩神像的義務，完全在英國。

▲希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）認為英國有義務歸還帕德嫩神像。（圖／達志影像／美聯社）



自1832年獨立以來，希臘一直要求英國歸還這些神像，在英國這些神像被稱為艾爾金石雕（Elgin Marbles），因為這是英國外交官艾爾金伯爵（Lord Elgin）於19世紀初，從當時被鄂圖曼帝國（Ottoman）統治的希臘，將這些神像移除。

大英博物館拒絕歸並且聲稱，石雕是艾爾金伯爵與鄂圖曼帝國，簽定法律合約獲得的，這些雕像是每個人的共同遺產。

米佐塔基斯強調，現存於倫敦的帕德嫩神像，必須盡快與雅典大部分的其他神像重聚。