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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲也曾嗨唱？　陳佩琪爆：喝到醉茫茫、吐了馬桶一堆

▲▼柯文哲謝票園遊會獻唱。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

▲台北市長柯文哲於2018連任後，在謝票場合上唱歌。（資料照／翻攝ETtoday直播畫面）

記者蔡文鈴／綜合報導

指揮官陳時中一段唱歌喝酒的影片外流後，引起廣泛討論，甚至還被爆出在室內抽菸，挨批藐視《菸害防制法》。對此，台北市長柯文哲夫人陳佩琪在臉書爆料，柯文哲也曾出席聚餐抓緊麥克風忘情唱歌，還有一次和到醉茫茫，吐了馬桶一堆。

陳佩琪今（13）日在臉書表示，很驚訝聽到醫界長官會抽菸，還被先生笑說孤陋寡聞，「醫生抽菸有啊，只是沒抽給我看到而已！」她認為，或許吧，自己很少出席那種很嗨的場合，所以不會看到人家真實流露的一面。

陳佩琪提到，記得很早以前，有次跟先生出席議員及家屬聚餐（好像在新北福隆吧）， 先生抓到麥克風，一首一首不停地忘情唱著（可能是要洗刷有次公開唱《憨人》的落漆之恥吧）不肯放下麥克風，讓她氣到不想理對方，於是跑去外面納涼去。

陳佩琪也提到，還有一次柯文哲跟酒量很好的前議長、議員們喝到醉茫茫，回來還吐了馬桶一堆，當天先饒了他， 第二天酒醒後被痛罵一頓，竟然還問她「有吐嗎？ 我看馬桶很乾淨啊 」，讓陳佩琪又突然想一拳下去。

柯文哲昨（12）日備詢時，被問到是否應對陳時中開罰，柯文哲回應，這要看當時的規定，如果是正常的時候這也OK阿，「我不曉得這個影片什麼時候了，因為我不知道影片的時間，所以你要知道這個影片是什麼時候拍的，當時的規定怎麼樣，這樣才能夠判定」、「不然平常的時候這個也還好阿」。

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陳佩琪柯文哲陳時中

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