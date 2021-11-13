「原來你比我更慘」　憂鬱女子欲輕生單親暖警以己為例救回一命

▲▼一名憂鬱症女子揚言輕生反鎖房內，霧峰警再度成功勸阻救回一命。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

數月前，大里區1名61歲廖姓婦人因婆媳問題想不開吞了安眠藥尋短，被霧峰警分局國光派出所員警李禎祥以自身單親為例，成功勸阻想死念頭；前幾天晚間，李員又接獲45歲也是姓廖的女子罹患憂鬱症及躁鬱症，反鎖在房間內並揚言輕生，李再度以自身為例勸導半小時，才讓廖女願意開門並服藥，順利救回一命。

大里區廖姓婦人不喜歡媳婦，婆媳問題積怨已久，加上老公並不支持她，反而勸她別管小孩的事，廖婦越想越不甘，沒人站在她這邊，竟吞下安眠藥輕生，24歲員警李禎祥獲報到場後，不但把廖婦當做母親般傾聽30分鐘發洩，還以自身單親狀況希望堅強，最後，廖婦破涕為笑說：「原來你比我更慘。」廖還和李打勾勾約定不會再自殺了。

事實上，李姓警員三天前才救回另一名輕生女子，11月10日晚上10時許，國光派出所巡佐林智元、警員李禎祥獲報，大里區永興路上有一名廖姓女子想不開要尋短，想去頂樓12樓「散散心」，甚至還打算從自家六樓跳下去，母親勸解無效，廖女將自己反鎖房內。

巡佐林智元、警員李禎祥火速趕往後，原來廖女罹患憂鬱症及躁鬱症，母女倆在生活上意見不合，常常吵架，女兒不願服藥，還將自己反鎖在房間內並且說要輕生。

李禎祥再度以自身單親為例，他和母親也是辛苦的活過來，也有很多人生該煩惱的事，鼓勵廖女要樂觀、正向面對生活，苦口婆心的在門外說了半小時，總算瓦解廖女的心防，走出房門。

一旁等候的消防人員查看廖女無外傷不須送醫後，廖母接著要拿抗憂鬱藥給女兒，不料廖女卻將桌上的藥物一掃落地，員警見狀幫忙將藥品撿拾起來，並再次安撫情緒，廖女心情才比較平穩，願意服用藥物，事後廖女很感謝警方用心良苦勸導，對她伸出關愛之手，及時拉她一把，廖母也感謝警方積極勸導阻止憾事發生。

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