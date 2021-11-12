綠營護陳時中嗨趴是認知作戰　連勝文怒：只要搬出大陸就能卸責？

▲陳時中一段飲酒唱歌的影片外流，引發議論。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者蔡文鈴／綜合報導

防疫指揮官、衛福部長陳時中去年於疫情期間，出席私人聚會飲酒唱歌的影片外流，引發在野黨撻伐，但綠營人士則稱此舉為對岸認知作戰。對此，國民黨副主席連勝文今（12）日在臉書抨擊，「難道不管做了什麼爛事，只要搬出大陸，就能卸責？」

連勝文指出，陳時中最大的問題，就是吹牛吹過頭，並且為了個人的政治野心，開始不務正業！最近他的嗨趴影片造成軒然大波，而該影片的時間點，正是他要開始全台趴趴走，之後巡迴演唱，拍攝時尚雜誌封面，頻頻接受媒體專訪，大肆誇耀自己防疫功勞的起點！

連勝文表示，衛福部長跑去推動觀光，這本身就是件奇怪的事，更何況台灣去年防疫的成功，是全體民眾的犧牲以及配合而成，並不是陳時中一人的功勞，更與民進黨無關！而陳時中與民進黨卯足了勁搞大內宣的結果，就是讓自己沉溺在世界防疫典範的神話泡泡中，等到3+11破口出現，一舉戳破陳時中及民進黨吹的牛皮之後，全台灣民眾卻因此付出了慘痛的代價及犧牲！

連勝文痛批，最離譜的部份是，陳時中嗨趴的照片被人看到之後，民進黨又開始像過去對BNT疫苗一樣，發動認知作戰，稱陳時中豪飲高歌的畫面是中共的作為！「難道不管做了什麼爛事，只要搬出大陸，就能卸責？」在過去一年中，凡是呼籲政府擴大篩檢的學者專家，都被抹紅成中共同路人的「普篩仔」，也就是只要有人與民進黨意見不同，就立刻被抹紅！這是什麼樣的惡覇？

連勝文說，其實陳時中或民進黨只要把自己該做的事做好，他們要如何吃香喝辣，大家也懶得管！問題就在於這些人不僅失職，還不停地吹牛，用謊話來掩飾自己的無能，造成人民生命財產重大的損失，這才是大家生氣最大的原因！也將是要「教訓民進黨」最大的動力！