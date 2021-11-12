陳時中「無罩嗨唱」影片誰流出的？　吳子嘉爆：民進黨自己人丟的

▲網路瘋傳陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」的影片，吳子嘉認為是民進黨自己人流出的。（圖／翻攝網路）

記者林彥臣／綜合報導

衛福部長陳時中去年6月「無罩嗨唱」影片風暴持續擴大，對於是何人流出，以及流出的目的為何，依舊眾說紛紜。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》指出，這個影片是民進黨自己人丟出來的，目的就是為了阻止陳時中參選台北市長。

吳子嘉指出，去年6月陳時中行情好得不了，當時的時間點是他在民進黨最高峰的時間點，丟出來的人目的很簡單，就是為了阻擋他的台北市長之路。

▲去年6月正是陳時中政治聲望最高的時候。（圖／記者林敬旻攝）



吳子嘉認為，這個東西的流出，反映民進黨內部提名的爭鬥戰，一定是競爭者丟出來不想讓他選，以他現在的政治能力來選舉，雖然比較衰退，但是打蔣萬安的機會還是存在的。

主持人劉寶傑補充，在蔡英文拿到提名權之後，因為不知道什麼時候會提出提名名單，所以要在提名名單確定之前，把他給擋掉。

吳子嘉說，因為現在有個時間點，在全代會前丟就可以了，提名程序是經過中執會授權，再經過全代會確認，所以要在全代會之前殺才有用，過全代會殺就沒有用了，其他派系不會放過他，「哪些人想選，我們心裡有數」。

另一位來賓政論名嘴李正皓也認為，這個影片有可能是國民黨等外人拍的嗎？一定是確認安全的環境，才敢脫口罩喝酒唱歌。

李正皓分析，為什麼這時候炸彈出來？因為王必勝的炸彈被拆掉，整套劇本很清楚，當蔡英文宣布六都直轄市市長由主席徵召，如果陳時中去選直轄市長，衛福部要有一個人去接，原本以為王必勝大概沒救了，但是王必勝日前與夫人一起接受媒體專訪之後，就在拆自己的炸彈。

▲李正皓認為，王必勝與陳時中的風波是環環相扣的。（圖／記者沈繼昌攝）



李正皓接著說，王必勝拆掉自己的炸彈之後，所以王必勝更上一層樓的可能性是存在的，一招出完被拆掉之後，就再出第二招「陳時中動、王必勝接」這兩個條件都要滿足，才有直接徵召陳時中的可能，「那就直接殺陳時中啊」。

至於影片是不是共產黨的陰謀，李正皓認為，去年6月是陳時中聲望最高的時候，其實那個時候流出摧毀陳時中是最好的時候，怎麼會留到這個時候？因為這個時候是民進黨要提名的時候。

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