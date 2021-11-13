玉山持續下雪積雪2公分！　往主峰路面結冰現霧淞幸運山友嗨翻

▲玉山北峰之玉山氣象站13日於5:00起點觀測降雪，截至6:14累積2公分，降雪持續至7:20。（圖／玉山氣象站林文龍主任提供）



記者高堂堯／南投報導

受到東北季風影響，北台灣水氣明顯，玉山北峰氣象觀測站13日清晨5點觀測到降雪，截至6點14分降雪深度累積到2公分，並持續到7點20分，而途經玉山主峰必經的排雲山莊1.8K處更已有路面結冰、厚重之霧淞等現象，讓不少山友相當興奮。

受到東北季風與華南水氣移入影響，玉山北風13日觀測到有降雪情形，玉管處也向登山客呼籲，受到降雪因素影響，玉山主峰、北峰等路面出現積雪會結冰之現象，氣溫平均落在-2~10度間，請前往登山的山友務必格外注意保暖與安全，同時也需留意天氣變化及步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行。

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玉山北峰於13日5點起開始降雪，截至6點14分累積積雪約2公分，直到7點20分轉為下雨狀態。而攀登玉山必經的排雲山莊目前天氣為大雨、有強風，主峰線步道路面已有結冰、霧淞等情形，其中風口處以上較為陡峭，極可能有嚴重之結冰、積雪或濕滑情形，且風速強勁較具危險性。排雲山莊管理員也對山友進行柔性勸導，請山友勿貿然登頂。

▲▼排雲山莊往主峰線1.8K處已有路面結冰、厚重之霧淞等狀況。（圖／山友邱振華提供）



玉管處表示，如近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪（深於5cm或是雪線達到西峰下觀景台）等現象時，就不適宜進行一般之登山活動，玉管處將適時進行「雪地加強服務措施｣，排雲管理站及山莊都會加強現場宣導與管制。

▲玉山登頂必經碎石坡已出現牌面結冰的情形。（圖／記者高堂堯翻攝）



而原本預計13日清晨要出發登上玉山主峰的12名山友，13日清晨行走至距離主峰頂800公尺處左右，就發現步道濕滑，同時也受到下雨強風等因素影響，能見度較低，評估狀況後12名山友全數折返，目前為止仍無山友登頂。