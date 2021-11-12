《安眠書店》第三季關鍵字：童年、變態、戀母情結 英文學起來！

記者張靖榕／綜合報導

Netflix影集《安眠書店》第三季上線後好評持續，這季講述男主角Joe童年在中途之家的境遇和他長大後的作案模式息息相關，也讓他意識到自己一再跟蹤、偷窺、愛上不同女人，原來是戀母情結作祟。透過影劇時事介紹英文的Podcast節目《宇宙人外信》本集就從影集關鍵字 ─ 童年、變態、戀母情結進行介紹。

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第三季開場以Joe和老婆Love搬到舊金山郊外的富豪社區開始，當Love生下的女兒被證實原來是兒子後，他們幫他取名Henry，而原本打算在新地方重新開始的Joe一家，也隨著時間開始出現裂痕。

Joe看到美艷孤獨的人妻Natalie後，又開始忍不住重操幻想、偷窺的舊業，甚至引來Love的殺機，Love也成為第三季裡搶在Joe之前，第一個殺人的人。之後Joe也無法遏制自己對書店老闆Marienne的渴望，更將對方視為能讓兒子Henry正常長大的希望。

這季同樣以Joe的童年和現在做對比，當他告訴自己應該維持好婚姻，讓Henry不要重蹈他的覆轍，在一個破碎家庭長大的同時，他的童年回憶總會閃現。那個為了拯救被家暴的母親而動手殺害母親另一半，卻被母親丟棄在中途之家的他；看見相當照顧他的老師也同樣受到男友施虐所苦，自己卻無能挽救對方的他，揭示了童年遭受心理創傷的Joe，是如何影響長大後的他，重複自己的行為去實現被拯救的對象終究會屬於他的幻想。

然而變態終究是變態，Joe當初拯救了悲慘的Love，在婚後開始漸漸對Love失去興趣，下意識地尋找新對象，而他也想透過極端手段來拯救Marienne，但所有的「正義」都只是在合理化他扭曲的價值觀和手段。

Podcast節目《宇宙人外信》就片中劇情重點，介紹童年、變態和戀母情結的英文單字，如童年是childhood，創傷則是trauma，童年創傷就是childhood trauma；變態一般只心理變態和精神疾病患者，英文是psychopath，或可說這個人有「心理問題」，就是mental problem。

▲安眠書店第三季再度引起話題。（圖／翻攝自IG、Twitter）



此外就是戀母情結，英文是Oedipus Complex（伊底帕斯情結），來由是德國已故心理學家佛洛伊德借用古希臘神話中的伊底帕斯代稱，更口語可以說是mommy issue，而mommy issue也可作媽寶。

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