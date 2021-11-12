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經濟部回應監察院糾正　列三大重點：核四重啟「困難重重」

▲▼經濟部三大重點回應監察院糾正。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲經濟部三大重點回應監察院糾正。（圖／翻攝經濟部臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

經濟部昨（11日）遭監察院糾正，指核四未通過完整測試，但前經濟部長張家祝2014年卻表示核四安全無虞；因糾正案通過時間點，鄰近重啟核四公投案，引發關注。經濟部12日以三大重點進行說明，分別為核四安檢小組並無實質法律效力、核四工程缺失仍有問題未解決、2015年台電自我盤點核四工程發現核四重啟非常困難。

經濟部透過臉書表示，監察院三位監委昨天針對2014年經濟部組建的任務型編組「核四安檢小組」，提出糾正。這個安檢小組為當年行政院交付的政策任務，但台電公司後續在與奇異公司的付款仲裁中，確實發現多項未如規範履約的事項，其中部分系統問題至今仍未解決，凸顯核四重啟確實困難重重的事實。

經濟部表示，將以三大重點跟大家說明。

一、核四安檢小組為當年政院交付的政策任務，安檢小組雖提出相關報告，但法定的核安主管機關原能會當時就明確表達，此為經濟部及台電公司的「自主強化機制」，無法取代原能會的安全管制監督，沒有實質法律效力。

二、核四封存後台電自己提出核四工程缺失，目前仍有問題未能解決。台電公司因為核四封存之後，出現台電公司與奇異公司的付款爭議，為主張台電權益及公共利益，台電公司盤點出43項反請求賠償內容，其中在反請求涉及數位儀控系統（DCIS）的項目中，目前仍有7個問題還無法解決，成為系統整合測試時程的極大變數。

三、2015年台電本於專業盤點，凸顯核四重啟困難重重。2015年台電公司本於工程師專業，自我盤點出核四廠的工程問題。結果也確實顯示核四因為大量分包採購，又經歷停建、續建、封存等長達20年的紛擾，造成先天工程的困難。其中，未能解決的系統及設備問題，也再凸顯核四重啟非常困難、時程也難以估計的現實狀況。

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