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罷昶二階錯假率達三成　呱吉嗆爆鍾小平：不過是政治圈三姓家奴

▲▼南機場夜市周邊國宅疑似出現多起確診案例，北市府下週擬在中正區設立篩檢站執行普篩,市議員鍾小平到場關切 。（圖／記者李毓康攝）

▲市議員鍾小平參與罷昶連署活動 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

罷免林昶佐二階段連署提交3.1萬份連署書，中選會今（12）日公布審查結果，不合格份數有9431分將近三成，引發綠營抨擊「作弊」。對此，無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑諷刺投入「罷昶」的台北市議員鍾小平，不過是政治圈的三姓家奴，要討的公到除了自己的政治路外有啥正當性。

呱吉表示，林昶佐罷免案第二階連署的錯假率到了30%，超越近期所有罷免案的紀錄，還要補件才能過關。他感嘆，「說老實話也玩夠了吧？」

呱吉認為，中二選區土地的主人想扳回一城就算了，「萬華領銜罷免的鍾小平不過政治圈的三姓家奴，連民眾黨都不想回收，他要討的公道除了自己的政治路外有啥正當性？」

許多網友留言，「他連黨內初選都過不了關，不知道是在罷火大還是罷心酸的？」、「你講的太好了 在地人覺得鍾小平就是個強頭草、愛作秀」、「政治的仇恨用政治還，管他公不公道，至少仇恨吸到，國民黨又幫了民進黨一把」、「林昶佐如果到時候也入民進黨的話...」。

台北市議員鍾小平跟領銜人鄭大平於10月9日送交3.1萬份二階連署書於台北市選舉委員會，超過2萬4000份的門檻。不過，根據審查結果，送件份數計3萬1548人（份），不合規定依法應予刪除而剔除者計9431人（份），故合格份數因此為2萬2117人（份），不足規定人數為2358人（份）。

中選會表示，收到台北市來函後，也將依法通知鄭大平先生應依公職人員選舉罷免法第83條之規定，於收到中選會通知之次日起10日内向台北市選舉委員會補提連署人名冊，再進行後續相關作業之處理，如補提後交北市查對、查對後再交中選會審定等程序。

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