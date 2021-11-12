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想回到夫妻2人的生活！新手媽悶死2月大男嬰　伴屍3小時遭收押

▲桃園市王姓女子11日下午疑似不滿2個月大男嬰不斷哭鬧，竟以棉被與枕頭悶住男嬰臉部窒息致死，桃檢署12日依殺人罪嫌向地院聲押，地院裁准收押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市王姓女子11日下午疑似不滿2個月大男嬰不斷哭鬧，竟以棉被與枕頭悶住男嬰臉部窒息致死，桃檢署12日依殺人罪嫌向地院聲押，地院裁准收押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

桃園市王姓女子11日下午疑似不滿2月大男嬰哭鬧不止，竟以棉被與塑膠袋悶死住男嬰臉部，事後發現男嬰無呼吸心跳不之送醫，反而呆坐床旁伴屍3個小時，先生返家才驚覺兒子已無呼吸心跳，送醫急救仍不治，桃檢訊後依殺人罪嫌向地院聲押，王女在法官審訊時，辯稱「我也不知道自己為何這樣做」，法官審理後指出，王女所犯重罪且有勾串之虞，非予羈押顯難進行追訴及審判，裁定收押禁見並禁止通信。

檢警調查，35歲的王姓婦人11日下午3時許在住家，疑因男嬰不斷哭鬧，竟持棉被、塑膠袋等物悶住男嬰臉部，男嬰因無法呼吸停止掙扎，王女發現男嬰手不能動且無呼吸心跳，竟呆坐床旁伴屍近3小時，先生返家後驚覺兒子已無呼吸心跳，趕緊打電話給119送醫急救，但仍回天乏術，桃檢今天上午複訊後依殺人罪嫌向地院聲押。

桃園地院下午召開聲押庭，法官訊問王姓女子後，王女坦承殺人，辯稱「我也不知道自己為何這樣做」，法官認為，王女坦承涉殺人犯行，核與卷內證人之證述相符，並有診斷證明書、LINE對話截圖及現場照片等件可資佐證，足認被告犯罪嫌疑重大。

此外，王女所涉為死刑、無期徒刑、最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，仍有部分證人於偵查中拒絕陳述，衡情，家庭內之暴力犯罪僅有家庭成員可得查知，本件仍待檢察官進一步查明案件，被告雖坦承犯行，仍有相當理由認有勾串證人之虞。

法官審酌王女自陳有輕生之念頭、羈押對於人身自由侵害之程度，所涉犯行對於社會秩序之危害、公共利益之維護，為確保國家之司法權之有效行使，認非予羈押顯難進行追訴及審判，王女有羈押之原因及必要，自12日起開始羈押，並禁止接見通信。

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