帶兒燒炭自己獨活！4歲童口鼻冒血陳屍床上…台中爸殺人罪羈押

▲台中男子燒炭尋短，4歲兒口鼻冒血陳屍主臥。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市日前發生一起人倫悲劇！一名40多歲葉姓父親9月24日帶著年僅4歲的兒子燒炭尋短，但醒來時卻發現自己還活著，9月27日選擇外出買農藥再度輕生，最後因身體不適打電話叫救護車，經急救過後已無生命危險。台中檢方9月30日深夜認定，葉男涉犯殺人重罪、有逃亡之虞，向法院聲請羈押；台中地院稍早裁定羈押。

回顧整起事發經過，台中市消防局9月27日晚間6時07分接獲通報，北屯文心路四段一處民宅，有民眾需要救護，隨即出動3車9人前往救援。警消抵達現場時，年約40歲的葉姓男子意識清楚，至於年僅4歲的葉姓男童則口鼻冒血、身上出現暗紫色屍斑陳屍臥房床上。

葉男供稱，9月24日帶著兒子燒炭尋短，但26日醒來發現自己竟還活著，兒子已經沒了氣息，於是27日上午又出門買了農藥，到了傍晚因人太過不舒服才打電話叫救護車。

葉男經送醫急救後已無生命危險，台中市社會局也表示，這個家庭過去沒有兒保通報紀錄，也不是脆弱家庭。家防中心社工接獲通報已出動，後續將協助家屬辦理喪葬等相關事宜。

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