談判變飛車追逐嗆「直接撞！」18歲騎士噴飛慘死…駕駛殺人罪起訴

▲18歲廖男被張男撞飛，當場死亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市兩派人馬在網路上互嗆「輸贏」，相約在永和區中正橋談判，雙方人馬分乘2部汽車、4部機車前往，卻在中和區狹路相逢，當場展開飛車追逐。其中開車的那方嗆「直接撞，怕什麼！」以時速83公里速度，將騎機車的廖姓男子當場撞死，新北地檢署偵結依殺人罪起訴。

據了解，今年5月14日凌晨1時許，簡姓少年與楊姓少年在網路上互嗆起口角，相約在新北市永和區中正橋談判，簡少找來張男等6人開2部汽車，楊少則找廖男等7人分乘4部機車，2幫人怒氣沖沖前往談判地點。

▲▼後座乘客不顧肢體骨折，爬起逃跑。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

豈料2派人馬凌晨3時許狹路相逢，在新北市中和區永貞路、中和路相遇，隨即展開街頭飛車追逐，2車追著4機車，在行經安樂路口時，張男開車追撞廖男騎乘的機車，導致廖男噴飛再撞上燈桿，當場死亡，後座少年也骨折倒地。警方獲報趕抵，當場逮捕眾人。

檢警調查，張男辯稱只是要攔下機車，沒有故意要衝撞殺人，但同車友人指證，張男當時在車上有說「等一下我撞他們，然後開始下車打」，隨後踩油門加速追撞廖男機車，另一人則指證張男嗆說「看到對方就直接追撞，直接撞啊，怕什麼！」

新北地檢根據同行友人指證及相關證據，認定張男故意追撞廖男，導致他背部挫傷併多處肋骨、腰椎、兩側髂骨骨折，右肺、肝臟、右腎撕裂傷出血，致多器官損傷、氣血胸死亡，因此依殺人罪、公然聚眾施強暴因而致生公眾或交通往來危險罪起訴張男，並建請法院以殺人罪論處。

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▼警方獲報到場將眾人逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）