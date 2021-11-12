正妹穿「遮半邊牛仔熱褲」辣爆　網全噴鼻血：真的猛！

▲正妹超辣穿搭讓網友全暴動。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

時尚往往讓人好難懂，有些胸前開洞或褲子短到露屁股的服裝，只覺得到底誰能駕馭，但是這件引發討論的牛仔褲，不只短到露屁股蛋，連布料都好省，只遮了一邊的大腿根部，另一邊直接開大洞，性感指數破表，也讓網友好奇，「這個真的有人會買嗎？」

原PO在臉書《爆廢公社公開版》發文，無聊逛購物網站時，看到一件超清涼的牛仔短褲，半邊挖空讓私密處露出一半，超大膽的設計讓她驚呼：「這個破該逼的我真的不行」。

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原PO表示，相信男生都愛看別的女生這樣穿，但不准自己女朋友穿，那如果是女兒，各位爸爸們會怎麼樣，主要想問女生的意見，不限老少，自己覺得，破在大腿或膝蓋已經是極限了，「真的有人會買嗎？」

網友紛紛表示，「這是在家穿的吧」、「幹嘛買，現有的拿來亂剪一通就有了」、「有厲害到」、「時尚我真的不懂啊啊啊啊啊」、「買回家就被阿嬤縫起來了」。

▲網有公開自己穿過的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不過也意外釣出一名穿過的女網友回覆，並附上照片為證，只見她上身穿黃色連身泳衣，下半身穿的就是這件超性感牛仔短褲，巧妙的搭配讓她不走光，但是好身材藏都藏不住。

照片一出直接讓網友暴動，「原來是要這樣穿，內裡搭配的穿法，好辣」、「真的猛」。