斷訊秒回「石器時代」　彰化柑井里將在納骨塔旁新建基地台

▲彰化和美鎮柑井里基地台。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美柑井里間因為里民不滿設立基地台，電信公司順應民意斷訊，連帶影響周遭4里民，上萬人手機訊號微弱幾乎停格，瞬間回到「石器時代」苦不堪言，去年5月召開里民大會後再重啟訊號，如今18個月過去了，和美鎮公所已與電信業者簽約，準備在第一、第二靈安堂(納骨塔)旁蓋一座新的基地台。

▲彰化和美鎮柑井里訊號不好，手機左上角訊號強度只有2格。

事發當時，2020年5月間，基地台的屋主一直受到抗爭人士騷擾，要求屋主不要租地架設基地台，屋主不堪其擾後才會跟電信業者解約，後來雖然再重啟訊號，1年多來，訊號仍是時有時無，必須另外跟地方寬頻業者設wi-fi，才有網路可以用。

里長陳明桓說，去年里民大會中最後決定設置，基地台地點要改蓋在離現址50公尺的納骨塔土地上，公所尚未建設好，現在基地台還是架設在民宅樓頂，但美寮路上的訊號依舊不好。

▲和美鎮公所決定要將基地台設在靈安堂旁。

今年5月間碰到新冠肺炎疫情嚴峻，學生要線上上課，使用手機的家長，經常碰到訊號中斷，到武當廟有3格，有時候要到里內服務，還是收不到訊號，必須借鄰里間的wi-fi熱點分享，還是很不便。

和美鎮公所主任秘書葉炳模指出，柑竹里基地台，現在由遠傳電信代表出面簽約，下午才去看第一、第二靈安堂旁的基地台的建設情形，只希望未來基地台建設完成，能夠解決地方的網路使用問題。