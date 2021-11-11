瑪莎惡少鐵板凳砸頭和解破局　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

記者唐詠絮／彰化報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨僅因行車小擦撞，將18歲就讀大一的宋姓男大生打到命危還在ICU搶救，張敦量2019年在成功嶺服役時，曾持鐵板凳砸同袍頭部，事後卻在庭上哭窮，最終遭到法官判處拘役65天，得易科罰金6萬5千元，這名被板凳砸頭的同袍父親，今天也出面說話了。

▲張男軍中受害同袍父親受訪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

依據判決書內容指出，張男2019年3月間在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍時常常落後隊伍，雙方發生口角後，張男竟持鐵板凳朝洪男頭部砸去，導致洪男頭部受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，洪男因此嚇得通報長官。

▲張男父親受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

張男的父親在彰化擔任警職，今天出面受訪時也談到當時過程，「這件案子當時軍方有輔導長及排長有通知，有請張敦量向我兒子道歉，但張男都靜默不語，等到上級要他道歉，他才道歉，張男持鐵板凳朝我兒子頭部砸去，導致受傷瘀青，軍方也很難處理，事後張還恐嚇我兒子『今天打完，還有下次，他很離譜很囂張，事後軍中的處理態度，怕張敦量再度打我兒子，就把我兒子調其他連隊。」

洪父說，後來在台中憲兵隊製作偵訊筆錄空檔時，還看到張姓父子倒是蠻能聊的，還聊打球趣事，心情還能悠遊自在，真的異於常人；當初在彰化火車站附近的停車場與對方談和解時，張父說「你大人要有大量，以後做甚麼事業才能飛黃騰達」而且張父也說「車上有棍子，可以叫你兒子打我兒子打到爽為止」，這樣的教育態度太離譜了。

▲張父道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

洪父指出，以張敦量當初打我兒子的狀況，打人還能從容自在還再三的威脅我兒子，這次再發生這個事件不意外，當初他只願賠2到3萬元，打一隻狗都不只這個錢，被「我當場拒絕」。

法官指出，張男事後雖有意和解，但卻又裝窮，雙方對於賠償金額的認知及經濟程度差異而導致未能調解成立。法官審理後認為，張男高中畢業，從事食品行銷工作，月收入約2萬5千元，家庭經濟狀況小康，最終依法將張男判處拘役65天，得易科罰金6萬5千元。

▲張男行為重挫家中食品廠生意。（圖／記者唐詠絮攝）