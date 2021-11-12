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社會 社會焦點 保障人權

爭風吃醋5人鬥毆警噴辣椒水逮人　她嬌喊：我抱著你

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局在12日凌晨接獲通報，夜店門口有2派人馬當街互毆，警方啟動快打部隊將現場噴辣椒水，並將雙方上銬進行保護管束，最後帶回派出所釐清有5人動手，警方初步了解，2派人馬衝突起因酒後爭風吃醋，所以才會大打出手。

警方調查，23歲的谷姓女子在12日凌晨與25歲的黃姓男子等人前往ATT樓上的酒吧消費，谷女在酒吧內遇到20歲的林男等人，谷女過去打招呼引發黃男這邊不滿，雙方當場就發生爭執，最後離開店家到樓下又引發口角衝突。

▲▼黃男等人帶谷女到酒吧，不滿谷女去隔壁打招呼，雙方發生肢體衝突，警力到場壓制帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃男等人帶谷女到酒吧，不滿谷女去隔壁打招呼，雙方爆肢體衝突，警力到場壓制帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃男等3人與林男等2人大打出手，現場守望的警員發現後立刻通報快打部隊支援，22名警力到場後朝5人噴辣椒水，最後將人反手上銬進行保護管束，並將打架的5人以及在場的6名男女均帶回派出所。

到場警員身上的密錄器也拍下，到場時雙方仍持續在互毆，最後噴灑辣椒水再進行保護管束，還不斷互相叫囂，等警方控制現場後，也將現場受傷的男子送往醫院救治，訊後將打架5人分依聚眾鬥毆、傷害送辦，其他人則由社維法裁處。

▲▼黃男等人帶谷女到酒吧，不滿谷女去隔壁打招呼，雙方發生肢體衝突，警力到場壓制帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方到場控制現場，一旁還有女子不斷安撫男子情緒，並直問「怎麼會發生這種事」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場時，先將雙方進行保護管束，1名男子當場被反手銬趴在地上，另名男子則坐在階梯上，還有女子不斷安撫「怎麼會發生這種事」、「我抱著你」。

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