不爽被撞到！新莊火爆男掏刀猛刺婦人3刀　臀部濺血緊急送醫

▲被害婦人一度以為是媳婦友人涉案，警方查證後排除，並循線將犯嫌帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區9日晚間9時許，一名21歲男子在民安路上與婦人發生碰撞，雙方進而爆發口角，男子竟突然拿出彈簧刀，朝婦人揮砍刺中她的臀部，還當街對她噴辣椒水。警消獲報到場，協助傷者送醫，並調閱附近監視器追查犯嫌行蹤，在案發約2小時後成功將他逮捕，全案依傷害罪偵辦。



▲警消獲報到場，協助傷者送醫治療。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，50歲的林姓婦人事發時準備返家，行經民安路181巷口時，與駱姓男子（21歲）發生肢體碰撞，2人當街爆發口角，駱男聽到婦人打算報警，竟掏出折疊刀，朝林婦臀部猛刺3刀，還趁人不備對她噴灑辣椒水，得逞後徒步逃離現場。

▲警方查扣彈簧刀及辣椒水。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，將林婦送往輔大醫院救治，同時通知轄區警方到場。警方向婦人詢問案發細節時，林婦一度以為是媳婦的朋友動手，進一步確認後已排除。警方經調閱監視器，持續追查駱男下落，並在2小時後成功將犯嫌帶回，查扣作案用的彈簧刀及辣椒水，全案將依傷害罪嫌偵辦。

▲駱男與婦人當街碰撞，竟掏出彈簧刀及辣椒水攻擊婦人。（圖／記者游宗樺攝）