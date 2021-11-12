大陸今日本土新增79+12　「Delta進化版」入侵大連日增57例

▲遼寧本土疫情爆發。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委12日通報，昨日新增本土確診79例、本土無症狀感染者12例，其中遼寧省新增52例本土新冠肺炎確診病例、新增5例本土無症狀感染者，均為大連市報告。此外，大連市11日晚通報稱，大連本輪疫情屬於VOC/Delta變異株（即B.1.617.2進化分支）。

通報顯示，11月11日0到24時，新增確診病例98例。其中境外輸入病例19例（上海6例，雲南5例，黑龍江2例，廣東2例，內蒙古1例，浙江1例，福建1例，廣西1例）。

本土病例79例（遼寧52例，均在大連市；河南12例，其中鄭州市6例、周口市6例；北京6例，其中海淀區4例、朝陽區2例；黑龍江5例，均在黑河市；河北2例，均在辛集市；江西1例，在上饒市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含16例由無症狀感染者轉為確診病例（河南11例，遼寧5例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者35例，其中境外輸入23例，本土12例（遼寧5例，均在大連市；內蒙古2例，均在阿拉善盟；北京1例，在海淀區；吉林1例，在吉林市；江西1例，在上饒市；河南1例，在周口市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州）；當日轉為確診病例16例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察24例（境外輸入23例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者533例（境外輸入357例）。

此外，大連市政府秘書長衣慶燾11日在大連疫情防控工作新聞發佈會上通報稱，大連本輪疫情發生後，當地立即同步啟動基因測序工作，已完成莊河市16例病例24份樣本的新冠病毒基因組測序，屬於VOC/Delta變異株。