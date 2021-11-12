　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第12批BNT今晨6：59運抵桃機　3個月到貨860.95萬劑

記者黃翊婷／綜合報導

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，第12批將在今日（12日）清晨6時59分運抵桃園機場。目前國內累計已到貨860.95萬劑BNT，而第14輪疫苗接種提供AZ、莫德納、BNT三大疫苗給5類對象，截至11日下午5時統計，已有184.2萬人完成預約。

▲▼ 華航冷鏈物流。（圖／中華航空提供）

▲第12批BNT即將運抵台灣。（圖／中華航空提供）

據了解，第12批BNT疫苗和先前到貨的疫苗一樣，都是由華航CI-62航班載運，班機預定在12日清晨6時59分抵達桃園機場，疫苗將在完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前11批到貨的BNT數量分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑，以及第11批11月5日87.17萬劑，累計已達到860.95萬劑。

▲▼第14期預約對象、時間。（圖／指揮中心提供）

▲第14輪預約對象、時間。（圖／指揮中心提供）

此外，第14輪疫苗接種也在昨日（11日）開放預約，這次共提供AZ、莫德納、BNT三大疫苗給5類對象，符合資格人數約420萬人，截至11日下午5時統計，已有184.2萬人完成預約。

一、 符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：
(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。
(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。
(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

二、 預約分流時程：
(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。
(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、 施打時程：11月13日至11月24日。

【補充說明】

11/11 10:00-11/12 12:00 第14期AZ預約狀況 (截至11/11 17:00)
符合預約資格： 2,204,435 人
已完成預約人數： 962,272 人

11/11 14:00-11/12 12:00 第14期Moderna預約狀況 (截至11/11 17:00)
符合預約資格： 1,327,115 人
已完成預約人數： 453,071 人

11/11 14:00-11/12 12:00 第14期BNT預約狀況 (截至11/11 17:00)
符合預約資格： 986,563 人
已完成預約人數： 426,681人

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
正妹YouTuber打疫苗跪地「野獸搖」　14小時副作用浮現
八點檔男星爆粗口「轟瑪莎惡少」：已成年還要父母道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨低溫12.1℃　把握週末好天氣！下週變天中部以北有雨

中午截止！第14輪預約「3大疫苗通通有」　5類對象別錯過

第12批BNT今晨6：59運抵桃機　3個月到貨860.95萬劑

瑪莎惡少打人「讓爸媽慘了」！食品公司遭檢舉違建　縣府要查了

掃實聯制QR Code超厭世！iPhone「神級小工具」一秒通關

男打2劑高端「臉歪面癱」一星期！指揮中心認了：不是個案

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

差1字遭網灌爆「有沒有賣鋁棒」　百佳老闆崩潰：汙衊一律提告

台南名店「神級薑母鴨」他狂打29通訂位！當地人跪求低調：麥相害

車內防身物品要放啥？網激推「一神物」：沒有之一

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

通緝犯求警察「給我點時間道別」　淚送妻小：怕出獄後兒不認識我

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

長腿妹聽「喵喵聲」鑽進排水溝！　身體超軟Q...成功救出受困奶貓

前駐泰代表李應元病逝享壽68歲　8月才請辭！最後身影「瘦一大圈」

今晨低溫12.1℃　把握週末好天氣！下週變天中部以北有雨

中午截止！第14輪預約「3大疫苗通通有」　5類對象別錯過

第12批BNT今晨6：59運抵桃機　3個月到貨860.95萬劑

瑪莎惡少打人「讓爸媽慘了」！食品公司遭檢舉違建　縣府要查了

掃實聯制QR Code超厭世！iPhone「神級小工具」一秒通關

男打2劑高端「臉歪面癱」一星期！指揮中心認了：不是個案

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

差1字遭網灌爆「有沒有賣鋁棒」　百佳老闆崩潰：汙衊一律提告

台南名店「神級薑母鴨」他狂打29通訂位！當地人跪求低調：麥相害

車內防身物品要放啥？網激推「一神物」：沒有之一

美副助卿：台灣駐立陶宛代表處名稱　不是北京說了算

今晨低溫12.1℃　把握週末好天氣！下週變天中部以北有雨

統一獅拚封王M3　猛威爾出馬力抗郭郁政

他回頭纏綿…前妻衰「變小三」　正宮抓姦嗆：真的有這麼缺嗎？

中午截止！第14輪預約「3大疫苗通通有」　5類對象別錯過

懷疑男友偷吃　她PO爆廢公社嗆「這婊子各位小心」！下場慘了

第12批BNT今晨6：59運抵桃機　3個月到貨860.95萬劑

宏都拉斯總統今晚抵台訪問　建交80週年深化邦交情誼

貨車駕駛「違停紅線」睡覺！騎士經過為了閃他慘摔　被對向車撞死

魔神仔帶走？77歲紅衣嬤「詭推輪椅」10km跌山坡呻吟　被當山羌叫

麻衣打破沉默駁離婚「內幕起底」！　嫁王泉仁7年私下互動曝光

生活熱門新聞

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

男打2劑高端面癱一星期！指揮中心這樣說

男友1場合不幫剝蝦　網力挺：神隊友

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

鄉民譙「捧6萬求原諒」最大敗筆：瑪莎拉蒂幾萬？

差1字被灌爆　百佳：汙衊一律告

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

3煞毆昏男大生　醫：台中開車注意2點

賴士葆稱頭髮長應是飯局妹！網怒灌臉書

「車上有棍子」　網秒懂惡少家教

40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」愣了

更多熱門

相關新聞

德國單日確診首破5萬　擬防疫新限制

德國單日確診首破5萬　擬防疫新限制

即將成為總理的蕭茲（Olaf Scholz） 今天表示，德國必須實施進一步防疫限制措施，對抗感染創新高的疫情，以「安度這個冬季」。他召集各邦首長開會，以決定新限制措施。

國一女「48天內被安排打4支疫苗」

國一女「48天內被安排打4支疫苗」

高市府「四維行政中心」也變接種站　這3種疫苗都有

高市府「四維行政中心」也變接種站　這3種疫苗都有

日本批准打BNT第3劑！　預計12月開打

日本批准打BNT第3劑！　預計12月開打

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

Gino爆粗口轟瑪莎惡少：已成年，還要父母道歉

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

惡少爸再提高爾夫球　遭網灌爆：想洗白？

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

快訊／李應元胰臟癌病逝　享壽68歲

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

更多

最夯影音

更多
恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證
瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面