第12批BNT今晨6：59運抵桃機　3個月到貨860.95萬劑

記者黃翊婷／綜合報導

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，第12批將在今日（12日）清晨6時59分運抵桃園機場。目前國內累計已到貨860.95萬劑BNT，而第14輪疫苗接種提供AZ、莫德納、BNT三大疫苗給5類對象，截至11日下午5時統計，已有184.2萬人完成預約。

▲第12批BNT即將運抵台灣。（圖／中華航空提供）

據了解，第12批BNT疫苗和先前到貨的疫苗一樣，都是由華航CI-62航班載運，班機預定在12日清晨6時59分抵達桃園機場，疫苗將在完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

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前11批到貨的BNT數量分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑，以及第11批11月5日87.17萬劑，累計已達到860.95萬劑。

▲第14輪預約對象、時間。（圖／指揮中心提供）

此外，第14輪疫苗接種也在昨日（11日）開放預約，這次共提供AZ、莫德納、BNT三大疫苗給5類對象，符合資格人數約420萬人，截至11日下午5時統計，已有184.2萬人完成預約。

一、 符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

二、 預約分流時程：

(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。

(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、 施打時程：11月13日至11月24日。

【補充說明】

11/11 10:00-11/12 12:00 第14期AZ預約狀況 (截至11/11 17:00)

符合預約資格： 2,204,435 人

已完成預約人數： 962,272 人

11/11 14:00-11/12 12:00 第14期Moderna預約狀況 (截至11/11 17:00)

符合預約資格： 1,327,115 人

已完成預約人數： 453,071 人

11/11 14:00-11/12 12:00 第14期BNT預約狀況 (截至11/11 17:00)

符合預約資格： 986,563 人

已完成預約人數： 426,681人