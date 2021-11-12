中華電信振興「5」購利！Hami Video影視雙享包、網紅館半價限時優惠

▲用最新iPhone 13手機搭配NO.1的中華電信5G網速，觀賞Hami Video影視串流服務超享受。（圖／中華電信提供）

消費中心／綜合報導

追劇、看運動賽事、瀏覽YouTuber影片是現代人必備的舒壓方式，但平時捨不得花錢買影音平台方案看最新最夯的影劇嗎？中華電信與民眾一起慶祝振興，祭出Hami Video「影視雙享包」半價超省優惠，即日起申辦Hami Video「影視雙享包」可享月租下殺5折價188元（原價367元，租期24/30/36個月），一天不用10元，花小錢就可隨時觀賞電視館超過90個頻道，其中更有超多不可錯過的熱門賽事，從BWF世界羽球聯賽、歐冠足球賽、WTT桌球聯賽到美國、日本、中華職棒季賽，讓人輕鬆掌握全球體壇趨勢；影劇館則囊括現正熱播以及經典的萬部精彩電影戲劇，如10月起播映的日本動畫電影《銀魂THE FINAL》、療癒台劇《四樓的天堂》、日本動漫影集《陰陽眼見子》、超級戰隊系列作品《魔進戰隊輝煌者》，多部電影、戲劇或動漫搶先獨家上映、首播，現在申租「影視雙享包」方案，每月還可再享額外最高8GB行動上網量。

▲中華電信Hami Video電視館有超過90個頻道，熱門賽事隨點隨看，精彩時刻隨時重溫。（圖／翻攝自Hami Video官網）

▲▼中華電信Hami Video影劇館有萬部熱播影集和動漫，滿足全家人的觀影需求。（圖／翻攝自Hami Video官網）

全民瘋振興，中華電信要讓消費者超級有感，Hami Video網紅館同樣推出殺爆優惠，熱門YouTuber的最新影片只要月租5折價100元（原價199元，租期24/30個月），就能先睹為快阿滴、Joeman、千千、HowHow、博恩、視網膜等人氣網紅獨家新片與YouTube上看不到的幕後花絮，搜羅網路最新潮流和有趣見聞，一天不用花一個5元銅板，還可再拿每月3GB行動上網量或Hami Point 200點（乙次）。Hami Point點數1點等於1元，訂購網紅館得到的200元購物金，可至Hami Point平台把點數換成喜歡的東西。有得看又有得拿，中華電信以甜甜價提供民眾多元影視娛樂選擇，趁早申辦就能趁早享受。

▲中華電信Hami Video網紅館現正半價優惠中，人氣YouTuber的最新獨家影片隨你看。（圖／翻攝自Hami Video官網）

觀賞最流暢的Hami Video影音內容就要搭配全台第一的中華電信5G網速，再加上最新的iPhone 13那就更完美！中華電信為民眾加大振興力道，即日起果粉申辦精采5G月繳1,399元，就能享有「110年全民振興」購機優惠方案，提供Apple購物金、搭配指定iPhone舊換新加碼，總計4,000元優惠，讓不少人驚嘆好康程度宛如5倍券；振興生活中華電信超霸氣，就是要讓民眾開心消費「5」購利。（網址：https://iphone-eshop.cdn.hinet.net/index.html）

▲至中華電信購買iPhone 13手機並搭配精采5G指定方案，就能獲得專屬優惠。（圖／翻攝自中華電信官網）