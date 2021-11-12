　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中華電信振興「5」購利！Hami Video影視雙享包、網紅館半價限時優惠

▲▼中華電信,Hami Video,影視雙享包,網紅館,電視館,影劇館。（圖／中華電信提供）

▲用最新iPhone 13手機搭配NO.1的中華電信5G網速，觀賞Hami Video影視串流服務超享受。（圖／中華電信提供）

消費中心／綜合報導

追劇、看運動賽事、瀏覽YouTuber影片是現代人必備的舒壓方式，但平時捨不得花錢買影音平台方案看最新最夯的影劇嗎？中華電信與民眾一起慶祝振興，祭出Hami Video「影視雙享包」半價超省優惠，即日起申辦Hami Video「影視雙享包」可享月租下殺5折價188元（原價367元，租期24/30/36個月），一天不用10元，花小錢就可隨時觀賞電視館超過90個頻道，其中更有超多不可錯過的熱門賽事，從BWF世界羽球聯賽、歐冠足球賽、WTT桌球聯賽到美國、日本、中華職棒季賽，讓人輕鬆掌握全球體壇趨勢；影劇館則囊括現正熱播以及經典的萬部精彩電影戲劇，如10月起播映的日本動畫電影《銀魂THE FINAL》、療癒台劇《四樓的天堂》、日本動漫影集《陰陽眼見子》、超級戰隊系列作品《魔進戰隊輝煌者》，多部電影、戲劇或動漫搶先獨家上映、首播，現在申租「影視雙享包」方案，每月還可再享額外最高8GB行動上網量。

▲▼中華電信,Hami Video,影視雙享包,網紅館,電視館,影劇館。（圖／翻攝自中華電信官網）

▲中華電信Hami Video電視館有超過90個頻道，熱門賽事隨點隨看，精彩時刻隨時重溫。（圖／翻攝自Hami Video官網）

▲▼中華電信,Hami Video,影視雙享包,網紅館,電視館,影劇館。（圖／翻攝自中華電信官網）

▲▼中華電信Hami Video影劇館有萬部熱播影集和動漫，滿足全家人的觀影需求。（圖／翻攝自Hami Video官網）

▲▼中華電信,Hami Video,影視雙享包,網紅館,電視館,影劇館。（圖／翻攝自中華電信官網）

全民瘋振興，中華電信要讓消費者超級有感，Hami Video網紅館同樣推出殺爆優惠，熱門YouTuber的最新影片只要月租5折價100元（原價199元，租期24/30個月），就能先睹為快阿滴、Joeman、千千、HowHow、博恩、視網膜等人氣網紅獨家新片與YouTube上看不到的幕後花絮，搜羅網路最新潮流和有趣見聞，一天不用花一個5元銅板，還可再拿每月3GB行動上網量或Hami Point 200點（乙次）。Hami Point點數1點等於1元，訂購網紅館得到的200元購物金，可至Hami Point平台把點數換成喜歡的東西。有得看又有得拿，中華電信以甜甜價提供民眾多元影視娛樂選擇，趁早申辦就能趁早享受。

▲▼中華電信,Hami Video,影視雙享包,網紅館,電視館,影劇館。（圖／翻攝自中華電信官網）

▲中華電信Hami Video網紅館現正半價優惠中，人氣YouTuber的最新獨家影片隨你看。（圖／翻攝自Hami Video官網）

觀賞最流暢的Hami Video影音內容就要搭配全台第一的中華電信5G網速，再加上最新的iPhone 13那就更完美！中華電信為民眾加大振興力道，即日起果粉申辦精采5G月繳1,399元，就能享有「110年全民振興」購機優惠方案，提供Apple購物金、搭配指定iPhone舊換新加碼，總計4,000元優惠，讓不少人驚嘆好康程度宛如5倍券；振興生活中華電信超霸氣，就是要讓民眾開心消費「5」購利。（網址：https://iphone-eshop.cdn.hinet.net/index.html

▲▼中華電信,Hami Video,影視雙享包,網紅館,電視館,影劇館。（圖／翻攝自中華電信官網）

▲至中華電信購買iPhone 13手機並搭配精采5G指定方案，就能獲得專屬優惠。（圖／翻攝自中華電信官網）

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
瑪莎惡少會入監服刑？他洩「劇情走向」：連賠償金都不用付
19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」　網：都別想
快訊／2上市櫃公司驚爆遭掏空2億！　檢調18地大搜索
9歲女童全身長滿痘！　醫師一聽飲食全懂了
快訊／高雄再爆情侶陳屍浴室！　母衝租屋處驚見慘劇
LIVE／ET午間新聞：百桂食品今暫停營業！父曝最壞打算
男大生已清醒　宋媽開心：希望讓兒聽到媽媽的聲音
快訊／百桂食品無限期停業！　張父怒了：難不成叫父母去死
男女大生啪啪「叫得到處都是」！　學長側錄下場慘爆

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中華電信全民振興5倍購機放大最高9倍　加倍有感

天冷腰骨「頂叩叩」　醫生籲：千萬不能忽略身體訊息

中華電信振興「5」購利！Hami Video影視雙享包、網紅館半價限時優惠

雙11開紅盤！東森購物網單日業績5.3億創新高　5名千萬刷手專搶Apple

鏡片濾藍光新選擇隱眼族你還不知道嗎？新型波長管理　氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡

雙11最後優惠！品牌整點接力殺最低11元　Dyson輕量無線吸塵器現省近萬元

巧克力球咬下是超濃香草餡！超商巧克力大賞統整　還有巨大金莎

SOGO、新光三越最新周年慶最熱銷點名　家電精品大成長

每5秒賣出一台！iPhone13搶下雙11業績王　千萬刷手買逾350支蘋果手機

東森購物網雙11半天業績飆破2.5億元　再加碼發紅包、LINE回饋11%

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

天冷腰骨「頂叩叩」　醫生籲：千萬不能忽略身體訊息

中華電信振興「5」購利！Hami Video影視雙享包、網紅館半價限時優惠

雙11開紅盤！東森購物網單日業績5.3億創新高　5名千萬刷手專搶Apple

鏡片濾藍光新選擇隱眼族你還不知道嗎？新型波長管理　氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡

雙11最後優惠！品牌整點接力殺最低11元　Dyson輕量無線吸塵器現省近萬元

巧克力球咬下是超濃香草餡！超商巧克力大賞統整　還有巨大金莎

SOGO、新光三越最新周年慶最熱銷點名　家電精品大成長

每5秒賣出一台！iPhone13搶下雙11業績王　千萬刷手買逾350支蘋果手機

東森購物網雙11半天業績飆破2.5億元　再加碼發紅包、LINE回饋11%

蝦皮刷卡當機、PChome導購塞車　一堆人雙11半夜崩潰「結個帳要三天三夜」

男不滿被按喇叭持球棒警告騎士　網酸：我以為住台中

瑪莎惡少「家教太嚴才叛逆？」　網曝這時期影響最大：錯了就走偏

「演反派遭網友狠酸」周宜霈情緒大崩潰　反鎖房內喝酒紓壓

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

中信盃黑豹旗／桃高許凱鈞對普門敲安　投過平鎮想挑戰穀保

檢警認證瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭討債鐵椅狂打逼簽300萬本票

Gogoro一口氣新增「2武嶺換電站」　本月底再完成阿里山3站！

全家「只認這1人」抱貓睡當娃娃玩　鏟屎官羨慕直喊：我才是媽媽

季霆剛／美議員旋風訪台為國防更為晶片

他狂諷美國選舉是「金錢遊戲」　拉票受寵、選後冷落不是真民主

消費熱門新聞

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

秋冬溫差大　保命就靠「它」

雙11開紅盤　東森購物網單日5.3億創新高

每5秒賣出一台　iPhone13搶下雙11業績王

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

iPhone 13 128G　最低1萬2千元有找

隱眼新選擇　新型抗藍光日拋

雙11秒殺必買清單！

1元吃達美樂經濟套餐　11/11開搶時間快記下來

超商巧克力大賞統整！必吃巨大金莎

兩大電商雙11當機　被酸「結個帳要三天三夜」

全聯買1送1、愛買1元限量搶　雙11超市優惠

更多熱門

相關新聞

Google Play商店小額付款盜刷破萬元　中華電信：提供明細確認

Google Play商店小額付款盜刷破萬元　中華電信：提供明細確認

許多民眾會使用Google Play服務，其中也包含許多需要另行付費的項目，但近期卻傳出Google Play被小額盜刷萬元以上，並且是使用電信帳單的方式支付，Google要用戶去向電信公司取得明細，中華電信則回應，無法了解盜刷的情況，因為只是負責代收，真正的消費源頭還是需要在Google Play上找到解答。

郵局退役機台落地偏鄉　逆物流製200台再生電腦投入教育

郵局退役機台落地偏鄉　逆物流製200台再生電腦投入教育

衝刺5G！中華電信取得亞太電信900MHz頻段

衝刺5G！中華電信取得亞太電信900MHz頻段

電信開賣最新iPad mini　指定專案購機最低1290元

電信開賣最新iPad mini　指定專案購機最低1290元

五大電信最新「門號數排名」出爐！用戶數成長幅度最大是這一家

五大電信最新「門號數排名」出爐！用戶數成長幅度最大是這一家

關鍵字：

中華電信Hami Video影視雙享包網紅館電視館影劇館

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

李應元罹胰臟癌病逝！醫揭「5大危險因子」：感覺到痛已晚期

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

更多

最夯影音

更多
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極
瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面