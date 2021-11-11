陸雙11全台又買瘋了！　京東「第一筆台灣交易」來自台南

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陸雙11全台又買瘋了！　京東「第一筆台灣交易」來自台南用戶

▲▼ 2021大陸電商、雙十一 。（圖／翻攝 阿里天貓）

▲2021大陸雙11節，主流平台下殺折扣 。（圖／翻攝 阿里天貓）

記者任以芳／北京報導

大陸雙十一節，今（11日）正式開打購物戰。阿里巴巴旗下的天貓從零時起有382個品牌成交額破1億人民幣；從昨晚間8點開啓的京東雙十一截14點09分，累計下單金額突破3114億元。京東提供給《東森新媒體ETtoday》記者最新資料顯示，台灣電商銷售的「她經濟」衝出4倍好業績，來自台南用戶成為京東第一位成功支付完尾款的台灣用戶。

▲▼ 2021.11.11雙十一 。（圖／翻攝 京東、阿里天貓、業者提供）

▲ 從昨10日晚上8點京東雙11累積至今銷售不斷增加。（圖／翻攝 京東）

大陸電商雙十一邁入邁入第13個年頭，兩大電商龍頭阿里和京東加大力度拓展港澳台、國外市場。其中，京東從昨晚8點開啓的購物潮，截至11日14點09分，累計下單金額突破3114億元，換算台幣1.3億多銷售業績。京東自有品牌在雙十一開啓前4小時，台灣訂單量同比增長4.5倍。

京東與產業發展研究院院長劉暉介紹，「這次海外用戶廣泛參京東雙十一，並且為海外及港澳台消費者提供空運、陸運 、海運等多種物流方式。」開通跨境集運服務，已覆蓋港澳台、美、加、澳、日、新加坡等16個國家和地區。預售期間，全球售集運運單同比增長超過380%。

除了數碼產品像是筆電、滑鼠、耳機在台灣全年暢銷。疫情期間，京東在台灣的「宅家電」銷售逐漸增幅，銷售額同比增長5倍以上。數據觀察，台灣Z世代年輕消費者，注意養生保健，養生壺、保溫杯銷售大增。

台灣「她」經濟也大爆發，女性護理類目同比增長4倍以上。個人護理產品銷售，像是洗髮精等用品是去年的10倍。「超吸金」母嬰商品雙十一期間成交額同比增長6倍以上。京東也於1日到11日台灣免運費。

▼京東電商在台灣銷售大幅增長，電子用品常年暢銷。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020電商京東。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021.11.11雙十一 。（圖／翻攝 京東、阿里天貓、業者提供）

▲天貓出動虛擬帶貨主播力拚雙11。（圖／翻攝 阿里天貓）

大陸另一電商龍頭阿里旗下天貓於今零時起創下1億人民幣，換算4億台幣銷售。天貓香港首次參與雙11，提供超過5千個香港商品，從服飾、美妝、電子產品、新鮮產品和零食都有；由於疫情帶來的旅遊限制，日韓商品設立專區，主打不用出國也能痛快消費。

有趣的是，根據阿里天貓資料顯示，今年大陸農村消費力十分驚人，掃地機器人成交額同比增長122.46%；洗碗機成交額同比增長47.11%；咖啡機成交額同比增長38.14%；

儘管大陸雙十一強調下殺價格誘人，根據陸媒《澎湃新聞》指出，從去年起有將近30萬「不要買」小組成，其中以90後、00後年輕人居多。主要抵制雙11定價實際比平時還要高，並沒有想像中便宜。

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