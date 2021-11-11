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北市自購疫苗沒規劃？ 　柯文哲拍胸脯：12月後疫苗會變買方市場

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市府編列28億元預算擬採購第3劑COVID-19疫苗，對於議員質疑疫苗採購計畫的28億預算沒有規劃、具體方式，要如何通過預算？對此，市長柯文哲表示，全世界疫苗過12月後就會變買方市場，因為生產量超過市場搶購量。

對於議員質疑自購疫苗規劃，柯文哲表示，mRNA疫苗在FDA過了之後就是自由市場，自己親自找陳時中商量過，告訴陳時中「你搞得定我們也不需要買，到底你的計劃是什麼」，陳說會處理，北市府當時有發公文給他，請對方說明怎麼處理，「之後公文回來再給大家看，事實上這28億在當時是備用啦！」

對此，台北市議員梁文傑質疑，預算為何可以先編再備用？北市府應把預算撤回，等明年要買的話再提出追加預算。且疫苗是賣方市場，若用公開招標的方式，「有任何一家廠商會來投標我輸給你。」

對於議員質疑疫苗是賣方市場，柯文哲則回應，等陳時中公文回來北市府再看怎麼處理，但過12月後全世界疫苗就會變買方市場，因為生產量超過市場搶購量。

對此，梁文傑表示，議會馬上就要審預算，不能根據柯文哲說全世界會怎樣，就給這筆錢，這是不可能的事情，北市府必須說明跟哪些廠商談過、廠商會提供多少貨、什麼時候到貨，「如果提不出來，北市府必須自行撤案，撤回預算後，等明年有把握買的到了，再提出追加預算。」

副市長黃珊珊則回應，該案有跟幾個代理商談過，程序上要符合中央的規範，像裕利公司負責莫德納跟BNT，「我們有詢問過他們的作業方式，但重點還是中央的政策，所以我們有發文到中央。」

對於疫苗採購方式，梁文傑指出，過去北市不管是流感、百日咳、小兒麻痺疫苗都是跟中央一起買，北市衛生局年年都是這麼處理，「那這次買新冠疫苗可以跟中央併單，然後說北市府要250萬劑，可不可以這麼處理？」

黃珊珊則回應，該作法也是可行方案之一，購買方式、流程、作業方式北市都有提出請中央指示，希望在審預算之前能得到中央的回應。

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