脫罩唱歌影片瘋傳「被政治鬥爭？」陳時中：依稀有感覺

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中傳出疫情期間脫口罩唱歌，影片在網路瘋傳。陳時中今日特別澄清時間點是去年解封之後，並非三級警戒期間。而從王必勝婚外情開始，接連爆出指揮中心私人事件成為新聞，是否有政治鬥爭意味，陳時中表示，依稀有這些感覺，但沒有證據，不做指控。

陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌影片昨日在網路瘋傳，陳時中昨深夜發出聲明，「網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開」。

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陳時中今日於記者會主動提起相關事宜，他表示，昨天最早出來影片說是三級警戒「這與事實不符」，那是6/7以後解封後的時間，屬於日期錯置，希望不要再發生。

陳時中也解釋，自己出席很多私人、公開行程，到場主持人介紹後，請他致詞、唱歌，大多沒有拒絕，因為整體氣氛，也是自娛娛人，且遵守防疫規定。而相關訊息，尤其日期錯置已經是假新聞了，希望轉傳的人特別注意。

被問及影片背後是由誰出手、動機為何、以及私事受討論的心情。陳時中表示，昨天看到就覺得很詭異，時間序錯置為近期發生的事情，但自己沒有證據，也無法指控，相信現場是有人拍了影片、傳出去，就有人留下、播出，錯誤不在影片，聚會的人自己也是第一次見面。

近期還發生醫福會執行長王必勝婚外情被爆事件，是否有政治鬥爭？陳時中說，依稀有這些感覺，但沒有證據，不做指控。