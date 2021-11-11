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破紀錄！豪捐22輛總值1億消防車　股市名人阿土伯：人死留名

▲▼股市名人李金土（中，扶杖者）捐贈22輛消防車，總價值將近1億元，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

股市名人李金土（中，柱杖者）捐贈22輛消防車，總價值將近1億元，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

股市名人阿土伯（李金土）一囗氣捐贈22輛消防車，聯合捐贈儀式9日上午在桃園市政府消防局訓練中心暨防災教育館舉辦，內政部消防署署長蕭煥章、桃園市市長鄭文燦及基隆市、新竹市、雲林縣、花蓮縣縣市均派代表出席受贈典禮，22輛消防車，總價值將近1億元，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄。

阿土伯捐贈的22輛消防車，其中3輛捐給花蓮消防局，花蓮消防局日也派代表赴桃園受贈，獲贈3台車輛含救災指揮車1輛及小型水箱消防車2台。

▲▼股市名人李金土（中，扶杖者）捐贈22輛消防車，總價值將近1億元，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

阿土伯挺警消、愛台灣， 50年來默默付出，過去也多次捐贈各縣市救護消防裝備，並表示「人死留名，虎死留皮，社會上有任何需要，他會盡量協助，希望能互相幫助，讓社會更好。」

花蓮縣消防局局長林文瑞亦表示：「政府力量有限，民間資源無窮，感謝李金土先生對本縣消防量能挹注，提升消防戰力，保障縣民安全。」

縱橫股市多年的阿土伯本名李金土，向來為股市菜籃族發聲，除了擔任義警大隊長逾50年，每年低調捐各地消防救護車輛，將在股市賺來的錢，花在打火弟兄的身上。

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