建立網紅孵化基地　城市科大與業者產學合作培植菁英

▲台北城市科大與業者產學合作，將建立網紅孵化基地。（圖／台北城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情帶來「防疫新生活」，民眾「零接觸」的電商購物也因此爆發，瞄準未來2023年全世界250億美元的直播市場，台北城市科技大學今（10日）與與年營收破10億元的創意點子公司進行產學合作，將一起建立網紅孵化基地，希望打造學生成為未來的直播主、小編企劃、數據分析師，迎接後疫情時代直播電商人才需求。

受到新冠肺炎疫情影響，全球各地民眾只能宅在家，「零接觸」網路或電商購物也因此大爆發，帶動企業數位轉型，隨之興起直播電商創新型式，直播主或網紅在社群平台上銷售商品成潮流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了因應後疫情時代直播電商人才需求，城市科大今天與創意點子公司舉辦「跨境電商產學合作簽約記者會」，由城市科大校長馮美瑜與創意點子公司執行長陸意志代表簽約，台北市副市長黃珊珊到現場見證。

▼城市科大與創意點子建立網紅孵化基地。（圖／台北城市科大提供）

馮美瑜指出，疫情讓生活受到影響，也打亂無數企業佈局，但危機也正是轉機，近期看到進行數位轉型的中小企業，經濟實力明顯轉強，消費者足不出戶不是不購物，而是轉向網路電商平台購買，帶來無數商業變革，其中「電商直播」已成為未來中小企業「標配」，凸顯人才培育的重要姓，期許與創意點子合作，讓學生向業師學習最新的理論與實作技術，畢業前就能找到職涯亮點。

陸意志表示，根據Retail Dive預估，今年直播市場規模可望達60億美元，2023年將達到250億美元，近年不少企業談論數位轉型，但一個好的直播分成兩部分，擅長說的把產品好好介紹，擅長企劃的要好好研究商品，才能完成成功的直播，現在打開求職網站，各行各業都需要直播人才，也是未來趨勢，當產品動人故事能感動粉絲，必能帶動粉絲經濟，期待與城市科大合作，讓學生到企業實習，培育更多直播電商專業人才。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北城市科大提供）

台北市副市長黃珊珊表示，很多平台都在賣商品，如何吸引消費者目光，關鍵在於講出商品故事的直播主，而直播主必須被粉絲信任才行，台北市政府去年開始成立跨境電商中心，開始訓練在職年輕人，曾有案例是靠著電話與網路，運用說故事能力，成功拿下1.5億鋼鐵生意，「未來的世界不是你有多厲害，而是你多會說故事」。